Argentina: Tres vidas, una vida

El embarazo no deseado, eufemismo que insiste en designar con la misma palabra aquello que es efecto de un deseo de aquello que obliga a someterse a un mandato. De otra manera: el mandato de placer no es placentero. El mandato de amar no es amoroso. El mandato de votar no es democrático. El mandato de reír no es alegre. Diferenciar entre deseo y mandato es una discriminación fundante. Discriminación o cambalache. “Se ‘gual” diría el recordado Minguito Tinguitella. Y no. No es igual. Incluso, muchas veces es lo opuesto. Me otorgo una dispensa. Embarazo no deseado es análogo a decir presidente de facto. Si es de facto, no es presidente. Si es presidente, no es de facto. O sea: el fundante del embarazo es el deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de embarazo, deseo de hija, hijo, hije. Parece simple porque es simple