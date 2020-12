Chile: Científicos sociales latinoamericanos en el MIR (1965-1973)

ISBN: 978-956-6095-03-3

La relación entre intelectuales y política no era nueva, sin embargo, adquirió ribetes distintos porque en este periodo estaba mediada por la violencia. La revolución no solo exigía una declaración de compromiso, sino demostrar ese compromiso en la lucha concreta. Las acciones del Che Guevara, Haydée Santamaría o Camilo Torres marcaban el camino: “la revolución no se piensa, se hace”. Esta relación fue especialmente intensa entre partidos y científicos sociales*, ya que, por un lado, la institucionalización de las disciplinas definía su profesionalización y separaba “los campos” y, por el otro, la responsabilidad asignada a los cientistas sociales era mayor que la de un literato o un artista, puesto que debían pensar desde la ciencia y desde su experticia las condiciones para la revolución.

latinoamericanos y latinoamericanistas que se posicionaron frente a esa realidad y que teorizaron sobre ella. Fueron esos intelectuales de izquierda, que pensaron el socialismo desde sus espacios académicos, los que dotarán de elementos al MIR para justificar el proyecto de revolución socialista. No eran sujetos marginales al poder, sino intelectuales reconocidos y valorados los que asumieron el llamado no solo a pensar la revolución, sino que a hacerla.

Resulta relevante la necesidad de indagaciones más profundas sobre la experiencia revolucionaria latinoamericana. No podemos reducir este proceso al vulgar historicismo que pretende explicar todo desde la base de la existencia de “una época” que configura y condiciona la realidad. Interpretar el surgimiento, y más tarde la derrota, de las organizaciones político-militares en América Latina simplemente por el ejemplo que proporcionaba la Revolución cubana, el contexto de la Guerra Fría y luego la caída del muro, nos parece, a esta altura, no solo insuficiente, sino

Julio Aróstegui define la violencia política como la “resolución o intento de resolución, por medios no consensuados, de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”6.

Entendemos que los intelectuales están insertos en una época y que su creación recoge los elementos de su momento histórico a la vez que impacta en la realidad transformándola. No obstante, es válido analizarlos en sí mismos, convertirlos en objetos de la historia y no solo en fuentes para el análisis de esta.

En definitiva, pese a que los textos de una época son indisociables de la acción política, para esclarecer el sentido intelectual de los escritos no basta con remitirlos al campo de la acción o su contexto. Ponerlos en conexión con su exterior, con sus condiciones pragmáticas, contribuye, sin dudas, a su comprensión, pero no ahorra el trabajo de la lectura interna y de la interpretación correspondiente11.

