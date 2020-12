Transformar la mierda en abono o cómo salir de la crisis mundial

Alineado con los que aún tienen esperanza en la condición humana, sostengo que esta pandemia no debe determinar una nueva “normalidad” sino una dimensión más profunda del ser y del estar en el mundo, un replanteo serio acerca de la manera en la que estamos vivimos. Las situaciones límites nos invitan a repensarnos. Mal que nos pese, los síntomas y las enfermedades llegan a la vida como preguntas a develar, metáforas que debemos descifrar como un mensaje, como algo que nos quiere trasmitir lo que mora en lo más íntimo de nuestro ser. No se enferma por nada y para nada, el desequilibrio tiene un precio, es una conmoción que detiene el modo en el que veníamos andando, pero también es una posibilidad para cambiar. Cuando la enfermedad es mundial, la pregunta se extiende y nos interpela como especie.

Podemos atravesar esta crisis para resurgir con otra vitalidad. Transformar los antiguos formatos, que nos llevaron a este desastre global, por formas novedosas, comprendiendo la importancia de sabernos y sentirnos interconectados, responsables de un todo, como el cubo Rubik, donde cualquier movimiento que hagamos afectará a los demás, a la totalidad. El coronavirus pasará, pero su pasaje no será sin consecuencias; transformarlo en una herramienta de cambio dependerá de cada ser. La zona de confort que hemos creado, que de confortable no tiene nada, es como un pozo lleno de mierda donde las personas, como diría Eric Berne, no quieren salir, se han acostumbrado a vivir así, y a lo sumo piden que no hagamos olas. ¿Estamos a tiempo de salir? Aunque las metáforas escatológicas huelen mal, hoy no se me ocurre nada mejor: ¿cuántas cagadas más soportará este planeta? Salgamos del pozo. Transformemos la mierda en abono, y por lo tanto en un campo propicio donde se pueda sembrar y cosechar una vida más saludable.