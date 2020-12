Natura: madre, diosa, artefacto insumo inagotable…

Lejos de la ficción y más cercano a nuestro presente con sabor a mañana, Pablo Capanna no emite predicciones pero conoce bien el futuro. Considerado uno de los más importantes historiadores de la ciencia ficción, este filósofo lleva décadas explorando los sueños y pesadillas del porvenir como lo hizo en su ya clásico El sentido de la ciencia ficción, de 1967, continuado luego por un seguimiento de las vidas y secretos de personajes disruptivos en sus libros Andrei Tarkovski: el ícono y la pantalla, Idios kosmos: claves para Philip K. Dick y J. G. Ballard. El tiempo desolado.

En sus ensayos, Capanna hace frente a las grandes preguntas de la filosofía, la historia, la ciencia, de la existencia humana. «Lo que yo intento hacer es un trabajo de síntesis -dice quien fue también colaborador de míticas revistas de ciencia ficción y literatura fantástica: El Péndulo y Minotauro-. Tomo distancia. Hoy se habla mucho de la interdisciplinariedad pero casi todos describen y analizan moléculas, átomos de realidad, y no van más allá de eso. Yo, en cambio, busco conectar los tejidos, las estructuras que vinculan las ideas. Quizás sea una locura pretender tanto, pero creo que es algo que está haciendo falta en estos momentos. Una de las consecuencias trágicas de la hiper-especialización es la pérdida de una visión integral de los procesos.»

En su reciente libro Natura. Las derivas históricas (Universidad Nacional de Quilmes), este escritor de visión ancha traza una genealogía de una idea tan compleja como la de la naturaleza. «La pregunta por nuestra cambiante relación con nuestro entorno nos lleva a situarnos como especie, a buscar el puesto del ser humano en el cosmos -dice-. Parece un tema pasado de moda, algo que no le interesa a ningún especialista, pero sigue siendo una cuestión abierta.»

Fue vista como madre, diosa, artefacto insumo inagotable y hoy como entidad caprichosa. Los antiguos griegos veían a la naturaleza como creadora. En el siglo VI a. C., los pensadores presocráticos fueron los primeros en cuestionar que los rayos y los truenos fueran consecuencia del enojo de los dioses. Ellos veían la naturaleza como un elemento vivo, eterno, una fuerza generadora continua: la Physis, la naturaleza entendida como una fuente de crecimiento y cambio, la madre de los hombres y también de los dioses. Era la fuerza que estaba detrás de la génesis del cosmos. Los judíos, en cambio, la concibieron como criatura, como obra de Dios. Ninguno de esos pueblos pensó en hacerla depender de la voluntad y el deseo humanos. Quien planteó esa alternativa fue el hermetismo, una tradición filosófica a comienzos de nuestra era.

Con el auge de la ciencia moderna, la naturaleza ya había comenzado a ser vista en términos mecánicos. Era un autómata, una máquina cósmica cuyo funcionamiento no necesitaba ya de intervención divina. Si la naturaleza era una máquina, entonces se podía conocer su mecanismo. Para autores como Voltaire, la naturaleza era una fuerza cruel e irracional. Pero aun así era sabia. La insensatez, decía Jean-Jacques Rousseau, corría por cuenta de los hombres, que se empeñaban en violar sus leyes. Nada más actual que ese debate.

Sí, pero nuestro contacto con lo natural ha llegado hoy a ser casi nulo, al menos para quienes habitamos en ciudades. Algunos teóricos hasta proponen la abolición del concepto mismo de naturaleza, teniendo en cuenta que la actividad humana ya ha intervenido el planeta entero. En la prehistoria la vida del ser humano estaba entretejida con la trama de todo lo viviente. No se diferenciaba del mundo animal. En algún momento nos exiliamos de aquello que llamamos naturaleza. Empezamos a pensar en la naturaleza como aquello que no es humano. Hace doce mil años, con el inicio de la agricultura, la domesticación de animales y la construcción de las primeras ciudades, el cielo y la tierra se distanciaron. Cuando la ciencia heredó el prestigio de la religión y la técnica comenzó a controlar las fuerzas físicas, se hizo imperativo distinguir lo natural de lo artificial. El poder transformador de la tecnología en su momento pareció ser el instrumento que le permitiría al ser humano emanciparse de la naturaleza.

La historia de la ciencia, tal como la vemos, muestra cómo acomodamos nuestra memoria para apuntalar el paradigma vigente. Se la presenta como una secuencia progresiva de descubrimientos e innovaciones, abstrayéndolas de su contexto sociocultural, como si cada paso anticipara el siguiente en un proceso acumulativo, lineal, inevitable. Pero no todo es tan claro. Figuras estelares como Isaac Newton, Robert Boyle y Gottfried Leibniz, lejos de ser santos de la Razón, practicaban la alquimia. El matemático Blaise Pascal tuvo una visión mística. Hay un repertorio de figuras y eventos que nos sugieren que la historia, y la historia de la ciencia en especial, no avanzan progresivamente. No es que antes fueran más tontos porque tenían menos información y que nosotros seamos decididamente superiores. Más bien lo que se ve que es que cada tanto ciertas corrientes irrumpen como modas, dominan por un tiempo el panorama cultural de la época y acaban por quedar eclipsadas, ya sea porque cambia el eje del poder, o bien cambia la composición de la clase pensante.