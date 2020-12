Argentina Guaminí: 5000 hectáreas de agroecología

“¿Queremos gente en el campo?”, se pregunta. “Y si la queremos, ¿cómo hacemos? En 2018 cerraron 600 tambos en la provincia. A mí me preocupan los productores”. Así, Rodríguez se acercó al campo “El 27” de su vecino, Esteban Samek, que venía de una mala experiencia con una empresa aplicadora de agroquímicos. Fumigaron dónde y cuándo no tenían que hacerlo, y perdió toda una cosecha de trigo. Ahora no fumiga nada, y se esconde cuando sus vecinos lo hacen, para no respirar los químicos. “Tengo buen trato, pero hay gente que no le importa nada, fumigan con cualquier viento. Hace dos años corté las fumigadas y empecé a experimentar. Prueba y error”, describe y argumenta: “Sólo ver el campo verde te da energía. Clavar la pala y ver lombrices, no tiene precio”.