Mèxico: El EZLN saldrá a recorrer el mundo…

Mèxico

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio a conocer que en abril de 2021 comenzarán un “” y que el primer continente que visitarán será Europa. La primera escala, dijo, será España, donde pretenden decirle al gobierno y al pueblo que no tienen por qué pedir perdón y que no se presten a la “farsa” del presidente Andrés Manuel López Obrador y su “nacionalismo trasnochado”.

En contrasentido a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno y pueblo de España, que en el 2021 deberían pedir perdón al pueblo mexicano por la conquista, hoy el EZLN salió al paso para decir que “que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes”.

En una misiva, el EZLN anunció que diversas delegaciones zapatistas –hombres, mujeres y otras del color de nuestra tierra-, saldrán a recorrer el mundo, caminarán o navegarán hasta suelos, mares y cielos remotos, “buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima”.