Paraguay: ¡Exigimos la aparición con vida de Lichita!

Estamos ante un típico caso de Desaparición Forzada por parte del Estado paraguayo. Ya vimos cómo trata el Estado paraguayo, sea el gobierno que fuere, a sus propios niños y niñas; y en especial a los hijos e hijas de los luchadores contra los latifundistas…

Cármen Elizabeth

29 diciembre, 2020

Lo cierto en que no hay noticias de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años, hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo condenado a cadena perpetua.

La Gremial de Abogados y Abogadas no dejará instancia por presentarse, nacional e internacional para que aparezca con vida la niña.

Pedimos al Gobierno Argentino (que tanto y tan bien nos acompañó con las muertes de las niñas de 11 años asesinadas), que no calle, que no cierren los ojos, que se pronuncien. No dejemos que pase desapercibida la desaparición de una niña de 14 años que aún puede estar con vida.