Argentina: Democracia del veneno

La Argentina, en general y el territorio santafesino en particular, ya perdieron el 90 por ciento de los montes y bosques y el fenomenal río Paraná, desde hace tres años ya no tiene el caudal que lo hicieran uno de los cursos de agua dulce más maravilloso de esta castigada cápsula espacial que es el planeta Tierra.

En el último día de diciembre de 2020, un juez civil y comercial de Rosario decidió imponer la veda pesquera hasta el 31 de marzo. Los motivos teóricos eran defender el castigado ecosistema del río y especialmente la fauna ictícola. En la práctica generó la protesta de casi siete mil familias que a lo largo de setecientos kilómetros de costas en la provincia se quedaron sin su sustento diario porque no pueden pescar. El conflicto se hizo denso y desesperado. Las familias de los pescadores hablan de darle de comer a sus hijas e hijos que se quedaron sin regalos para año nuevo y reyes, como afirman las mujeres que heredaron este oficio que lleva siglos practicándose sobre las aguas marrones del Paraná.

No hay defensa del ambiente si no hay protección de lo social ni respeto por las cuestiones de clase. Nada será justo si no se tienen en cuenta los derechos laborales.