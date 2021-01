Argentina: Solidaridad con Facundo Viola

Una vez más entraron a casa personas desconocidas y me robaron la computadora, dejando diversos objetos de valor a la vista sin llevárselos. Está clarisimo que solo les interesa la información que está en la maquina. Es la cuarta notebook que me sustraen con la misma modalidad, revolviendo la casa y dejando a la vista otras cosas de valor que llegan a cotizarse hasta diez veces más que la maquina que se llevaron. Una de las veces osaron dejar dinero a la vista. Que ladron entra a robar y deja cinco mil pesos sobre la mesa? Otra vez la policía en casa con agentes que no se explican porqué solo se llevan la compu. Esto se da en un contexto donde los fiscales se negaron a investigar las amenazas de muerte y hostigamientos de todo tipo que venimos sufriendo los vecinos denunciantes de las causas por fumigaciones con agrotóxicos en Arroyo Leyes. La última denuncia penal que realicé en el Ministerio Público de la Acusación por el permanente hostigamiento fué hace un més y ni siquiera me llamaron por teléfono. Otra vez sentirse violentado y desamparado. Y cada vez más desconcertado por la falta de acción de la justicia santafesina que nos deja expuestos a estas maniobras. El robo se dió minutos después de que me fuí de mi domicilio. Me estaban vigilando?! Una vez más el desconcierto y la indignación total. Los gobernantes de turno van a hacer la vista gorda también? Nos difaman, nos amenzan, violentan nuestras casas y nadie hace nada!! Hasta cuando?! Que debo hacer para que esta pesadilla se detenga?!!!!