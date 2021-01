Kurdistàn:  Nubes oscuras sobre Rojava

Seguramente la lucha del pueblo kurdo no termina ahí. Sin embargo, es innegable que el horizonte de Rojava (un territorio extendido más o menos como Bélgica) se está cubriendo de nubes oscuras.

En particular, en la región de Ain Issa (cerca de la autopista internacional M4), los kurdos son objeto de nuevos y repetidos ataques por parte del ejército turco y sus aliados mercenarios. En la perspectiva de otra invasión (sería la cuarta, si no he perdido la cuenta), tal vez para anticipar el asentamiento real de Biden (tal vez, pero tal vez, menos dispuesto que Trump a dar a Turquía las manos libres en el norte de Siria. ).