Mujeres y La Sexta: Somos Ríos Que Fluyen -Notas del Foro virtual-

convocado por Mujeres y La Sexta

Sábado 2 de enero 2021

Primera edición México, 2021

Ediciones del Espejo Somos, México, 2021.

enlace a la ediciòn completa: https://documentcloud.adobe.com/link/review

Fragmentos de las exposiciones de las participantes en el Foro virtual “Somos ríos que fluyen”, organizado por Mujeres y La Sexta y transmitido en vivo el 2 de enero de 2021.

Página de Mujeres y La Sexta: https://mujeresylasextaorg.com

Link del Foro completo:

Somos ríos que fluyen, un proyecto editorial de ediciones del Espejo Somos, editorial autodidacta.

Somos cosmoS

Somos cuerpAs de aguA

Las mujeres no solo luchamos contra la muerte, luchamos contra los vidatenientes. Agentes patriarcales que creen tener el derecho a usar nuestras vidas para su beneficio y explotación. Nuestras vidas, un recurso desechable más, una mercancía del capitalismo. La perversa asociación de agua con dinero es lo que ha roto los ciclos naturales en los ecosistemas; y luego, cuando el despojo está más empoderado que nunca y la Tierra tan desequilibrada, el mercado nos vende un paraíso falso de chichis de silicón.

Estamos en la búsqueda de otras maneras de habitar este planeta y ser entre nosotres. Importante resaltar el papel de faro del movimiento zapatista; autonomía que desde la antigua Mesoamérica, ilumina un camino posible hacia lo pos patriarcal. También el movimiento indígena en Bolivia que ha generado su propia teoría crítica y nos da luz sobre la necesidad de autogobiernos comunitarios y para estatales. Y la hermandad del proyecto indígena americano con la lucha de la revolución de las mujeres kurdas, en la antigua Mesopotamia.

Publicamos aquí un texto hecho con retazos de discursos y reflexiones. Palabra política de las mujeres que participaron en el foro virtual organizado por Mujeres y La Sexta, titulado Somos ríos que fluyen, que tuvo lugar en el ciberespacio, el sábado 2 de enero de 2021. Escuché con atención a cada una de las participantes y comentaristas. Tomé las notas que consideré más pertinentes, aquí están ya editados mis apuntes.

La organización comunitaria sigue siendo necesaria para sostener una lucha. Hasta hoy la metodología más eficiente, desarrollada desde centenares de años atrás, por los pueblos indígenas colonizados, para una sobrevivencia digna y creativa, es la comunalidad. Los pueblos amerindios y mesopotámicos, son expertos en relaciones de reciprocidad.

Tejer redes = nuestra contra estrategia

Las luchas fragmentadas son funcionales al sistema. Podríamos estar “luchando” sin cambiar nada y ni siquiera cuestionarlo. Las luchas individuales persiguen otro fin que no es colectivo. Tengamos claridad respecto a por qué y contra qué estamos organizándonos y cómo queremos que sea la vida en un escenario poscapitalista. Requerimos hacer trabajo en torno a la unidad de las luchas (y de las personas) y eliminar los sesgos que separan e incluso confrontan a las distintas luchas de los diferentes pueblos y grupos del mundo.

¡Ojo! Anoto a continuación algunos de los problemas a pensar y poner la alerta.

Nuestra lucha como mujeres no escapa a la paradoja de la necesidad de la tecnología para comunicarnos, crecer y difundir propuestas, mientras que producir esta tecnología y utilizarla implica la explotación de los pueblos, los ríos y las tierras. Producción que supone el enriquecimiento de algunos cuantos, que lucran hasta con el número de veces que miramos nuestro portable.

¿Cómo vamos a lograr superar esta paradoja? Tenemos que comenzar a pensarlo.

Pero ahora mismo es urgente que hagamos consciente que estamos inmersas en un régimen mundial que consume más energía cada día que pasa, para lograr su comunicación.

El orden pos Covid está requiriendo ya, de más recursos para imponerse y lograr establecer su mundo. Se está produciendo más contaminación y se hace indispensable para el sistema la apropiación de las aguas; con el fin de construir hidroeléctricas y otras formas de generación de energía. Y se está consumiendo mucha más electricidad con la pandemia, dado que las telecomunicaciones, con celulares y dispositivos electrónicos aumentan con el homework y la cuarentena permanente. La comunicación de hoy está intermediada por la tecnología y es de carácter remoto, de no-contacto físico. Este librito mismo, que busca ayudar a difundir las luchas por el agua y por la vida, está de entrada, montado en la logística del producto electrónico, cuya existencia es posible, gracias a la explotación de aguas y otros elementos del medio ambiente.

Otra paradoja, la necesidad de un Derecho para defendernos del sistema; sistema legitimado por el Derecho. Si bien lo jurídico es un campo de batalla ineludible, que además necesitamos como instrumento de combate, tendríamos que imaginarnos más allá del Derecho, en la medida que éste está al servicio del dinero. Y pensar cómo trascenderlo, construyéndonos fuera de la mente patriarcal.

Requerimos otra crianza, que no se base en la idea de competencia y la envidia, sino en el respeto amoroso de la individualidad en la estructura de la comunidad. Con la pandemia se paró la escuela, pero la gente necesita educación. Necesitamos impulsar nuestras escuelitas, con pedagogías libertarias. También dejar de pintarse el cabello y de arrojar químicos al mar. Nosotres podemos cortar la cadena de lucro.

Caminemos en la dirección que nos permita evitar comprar y vender mercancías y reintegrémonos a un colectivo, uno que nosotras inventemos, con nuestras amigas, o vecines. Un grupo de cercanos cuya palabra no clasifique, ni utilice la ganancia como objetivo del encuentro. Compas que nos ayuden a evitar que el miedo defina nuestra vida, para curarnos de la epidemia de fascistitis que azota a la humanidad.

Por último, es hermoso y energetizante presenciar cómo se van tejiendo las luchas de Nuestra América y el Kurdistán. ¡Me encantaría ser parte de la proclamación de un pueblo planetario!

¡Gracias a todas!

Ana Claudia Molinari

Marcela Naciff

Las Pibas del Agua

Argentina

Diana Arangué

Mexicali Resiste

México

Stefanía Vega

Movimiento por el agua y los territorios

Chile

Lucía Moreno

Acción agroecologista-AGRÓ

España

Jimena Tejerina y Adriana Guzman

Feminismo Comunitario Antipatriarcal

Bolivia

Gloria Tepale

Guardianas del río Metlapanama

México

Sabrina Calfunao

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua

Argentina

Násara

Hijas de la Revolución

Rep. Árabe Saharaui

Márgara Millán Laura

Monsiváis Valentina Leduc

Comandanta Amada

EZLN

Silvina Comachi

Aida Hernández Castellanos

Chiqui Conder

Abuela Quijili

Concejala Marisela

Concejala Gabriela

Teresa Castellanos

Doña María Antonieta

y diferentes voces de compañeras que participaron en la plenaria

La puerta nos la abre la compañera Francisca Fernández Droguett. Hermanas de distintos territorios.

Nos hace sentido la lucha anticapitalista y anti extractivista.

¡Tenemos que seguir sosteniendo la vida! Celebramos el 27 aniversario de la revolución del EZLN y nos reunimos las mujeres para dar nuestra palabra sobre las aguas y los territorios en Abya Yala. La situación respecto a la lucha, un diagnóstico del proceso, conflictos, el marco del extractivismo. El rol de las mujeres, las alternativas.

Las pibas del agua

Marcela Naciff

De Mendoza, Argentina, en el centro oeste del país, al pie de los Andes; una región que depende del agua de esta cordillera. Vecinos autoconvocades se organizaron siguiendo ejemplos de otros compañeros ya organizados.

Organización en torno a la defensa y proclamación de la ley provincial 7722. Desde 2015. Con la que poner freno al desarrollo. Mantener el agua pura del saqueo y la contaminación.

El agua no es una mercancía.

En diciembre de 2019 se aprueba la reforma en contra del agua.

Se genera la resistencia.

Arte por el agua, gran movilización para defender la ley 7722 que nace desde el pueblo. Fueron días intensos de alegre rebeldía: bicicleteadas, murales, tamborazos, caminata por la ruta nacional 40.

“La ley del cianuro” la llamamos, cortamos carreteras. El 30 de diciembre logramos recuperar la 7722, el gobierno dio marcha atrás. Nacen varios colectivos y nacen Las pibas por el agua, mujeres contra el modelo extractivista. Asambleas ambientales alrededor de 3 oasis en Mendoza. El faro: las madres y abuelas de la plaza de mayo y otras mujeres, las que luchan en contra de la minería, las zapatistas. Zapatistas que han venido señalando el camino desde hace 27 años; igual que las mujeres kurdas, que han soportado el peso del capital.

Nos articulamos con las trasandinas.

Atravesadas

Tejedoras Hijas e hijes del agua.

Queremos superar el feminismo urbano. Reconocemos a la ciencia digna. La salida colectiva popular ecofeminista.

Con la alegre rebeldía con que las compas zapatistas nos enseñaron a caminar. En el reino del revés somos perseguides y los envenenadores ocupan puesto de poder. Somos el agua del ríos, somos aire, tierra y el fuego que cambió esta historia. Soberanía alimentaria.

Mexicali resiste

“Una de las muchas luchas por el agua”

Diana Aranguré México

Mexicali es un desierto, en la frontera con EU, un punto estratégico del movimiento de mercancías. Hace 12 mil años los pueblos yumanos comenzaron a contar historias, a nombrar las cosas. Los pueblos de la cuenca del río Colorado. El río que ellos nombran La serpiente azul.

Su organización al principio fue contra un megaproyecto Ecozone, un basurero tóxico del tamaño de la mancha urbana de la ciudad. Éramos pocos. Libramos una batalla jurídica en 2016. En las universidades fuimos a presentar este proyecto y ahí conocimos que venía otro proyecto, el de la cervecera. Veinte millones de metros cúbicos de agua anuales a la cervecera; el Congreso local otorga la concesión, ofertando 700 empleos. Ley para privatizar el agua del estado.

Estallido social en contra del aumento del precio de la gasolina. Sacar adelante una consulta para echar abajo el proyecto de Constellation Brands; nos organizamos por una marcha en enero. Conagua advirtió del déficit de agua y el gobierno seguía dando concesiones del agua, para alimentar ciudades e industria, campos de golf en EU.

Es tanta la explotación del río colorado que los Kukapá, la gente del río, ya no tienen río. Organizamos campamentos, asambleas, manteniéndonos apartidistas. Finalmente ocurrió un enfrentamiento en el Rancho Mena, una lucha campal, las autoridades defendían a la empresa.

¡Rechazo total a Constellation Brands!

La propuesta final es tejer redes, alianzas. Si destruyen a una parte, en otra ¡sigue viva la lucha y la organización!

……

Movimiento por el agua y los territorios Coordinadora Feminista 8M

Stefanía Vega Chile

Soberanía de nuestros cuerpos. Celebrando procesos de autodeterminación y de autonomía que se han negado por una lógica antiderechos. La privatización de las aguas en Chile ocurrió bajo la dictadura. El despojo en Chile es constitucional.

Son Aguatenientes. Impiden el ciclo del agua con argumentos como que el agua se pierde cuando llega al mar. Queremos transitar de una sociedad pos extractivista a una sociedad de economía local. Nos pensamos de manera plurinacional, desde el movimiento socioambiental, desde los feminismos. La naturaleza debe ser sentida, palpada, pensada. No como cosificable, explotable.

Quienes somos estos múltiples nosotres, también somos los árboles, los pajaritos, las lombrices… Decidimos convocarnos a quienes quisieran cuestionar, repensar qué tipo de sociedad queremos ser. Hasta que valga la pena vivir. Se realizaron mas de 60 cabildos por el agua en todo Chile.

El decálogo por los derechos de las aguas:

1 Reconocer al agua un derecho humano, un bien común

2 El agua y la naturaleza sujetas de derecho

3 Proteger cuerpos de agua

4 Garantizar restauración de ecosistemas

5 Derogar el código de aguas

6 El uso y la gestión de aguas comunitario y sustentable

7 Las prioridades de uso y equilibrio

8 Gestión plurinacional

9 Garantizar uso ancestral por los pueblos

10 La gestión comunitaria, la agroecología, la soberanía alimentaria autodeterminación de los pueblos.

Acció Ecologista-AGRÓ

Lucia Moreno

Estado Español

En Valencia, España priva una economía del turismo. Hay cultivo de arroz para usos turísticos y se produce contaminación orgánica de los humedales, que han sido vistos como las cloacas, sin caudal ecológico. Los humedales son ecosistemas acuáticos, que requieren restricciones ambientales.Esta asociación trabaja por la protección de los últimos humedales de litorales y otras aguas, como las de los ríos Júcar y Turia. Así como por cuerdos de custodia del territorio, gestión compartida participativa y el uso colectivo del agua.

Pensarnos como mujeres y disidencias protagonistas.La participación de las mujeres es fundamental, también de docentes, nuestra voz también tiene peso hacia adentro de nuestras asambleas.Desarmar ese modelo violento que no nos permitía hablar, que nos interrumpía las intervenciones.La mujer para salir adelante siempre crea o forma comunidad.Gana la batalla o la pierde pero entretejer sin conocernos es como se han generado estas redes.Tenemos una represión constante, requerimos que esta red se amplifique, compañeros asesinados, como Samir, Oscar Julián. Somos perseguidos, criminalizan la protesta, el mensaje es que estamos apenas en la tormenta; solo acuerpándonos y haciéndonos comunidad vamos a salir a delante.Gesto simple y noble, las guardadoras de semillas, reconocer la soberanía alimentaria, se construye la oposición a los megaproyectos, tratados comerciales transnacionales.

Macarena Valdés, defendió el río, la asesinaron.

Carmen González, otra importante luchadora que murió recientemente.

Lucha ecologista de la mano de muchas mujeres.

Necesitamos un cambio de modelo de nuestro territorio.

Asamblea Permanente por el Agua de Neuquén

Sabrina Calfunao

Argentina

En Neuquén la ciudad ha ido creciendo sobre la meseta. La contaminación del agua genera enfermedades. La silicosis, que es producto de las arenas silicias, mal transportadas. Nos enfermamos. La contaminación del agua la causa el fracking, las mineras y los desechos cloacales de las ciudades. Los mismos vecinos se organizan y recuperan esos territorios. En este tiempo pandémico, ha temblado en lugares donde no había actividad sísmica. En la cuenca de Vaca Muerta hay una situación social de masculinización del trabajo, ruta del narcotráfico, feminicidios, ruta de la trata. Agrotóxicos que cumplen con estándares internacionales.

Hay una represa sobre el río que no cuenta con licencia social, no hubo audiencia pública, tampoco se conoce el impacto ambiental, ni han hecho estudios de riesgo sísmico. Aprovechando la pandemia se impuso el proyecto, sobre un cementerio ancestral. El desalojo lo hacen en complicidad con los gobiernos.

Nos hemos organizado en Asambleas del Agua del Norte Neuquino, y otras asambleas territoriales.

Unión de Asambleas Patagónicas. Cada vez somos más en defensa del territorio del agua y de la vida. Estamos con los y las machis que luchan. Si tocan a la mapu nos tocan a todes!!

Fundación AMNAT Thawra de la República Saharaui

Compañera Násara Hijas de la revolución

Los campamentos de refugiados saharauis, se localizan en la provincia de Tinduf, en el suroeste de Argelia, norte de África. Desde hace 45 años son habitados. Antes, los territorios saharahui eran parte de una colonia española. En 1884 España invadió y colonizó el Saharaui. Hasta 1975, año en que de facto, la colonia española, se convierte en una colonia marroquí; de todos modos España sigue siendo la potencia administradora. Ese año de 1975, gran parte del pueblo huyó hacia Argelia y se estableció en Tinduf, en mitad del desierto instalaron los campamentos de refugiados. En este lugar el agua es un bien escaso. Como en muchas otras regiones de África. Aquí no podemos ducharnos todos los días, una o dos veces al año. Solemos sobrevivir con esa cuba que nos dan por año; el agua es solo para alimentación o para beber.

La ausencia de agua ha creado problemas de salud también, como problemas en la dentadura, que se vuelve amarillenta o se cae, a causa del agua que no es potable ni sana. Es agua de mar. Extraer el agua implica toda una técnica y una metodología. No es agua nueva, no llueve. El agua que se consume tiene millones de años de antigüedad. Es agua que no vuelve. Se trata de abastecimiento de aguas subterráneas, acuíferos que contienen arena, cemento carbonatado. La dirección política del ministerio del agua aquí es una de las mejores gestiones de agua del mundo. Según la OMS, para que una persona viva sana, necesita entre 15 y 20 litros de agua al día. El amor es mutuo, así que un abrazo muy virtual para todas.

Feminismo Comunitario Antipatriarcal

Jimena Tejerina

Bolivia

Ella nació en Potosí, territorio aymara que ha padecido una invasión colonial para un desarrollo del capitalismo. Generación de contaminación terrible, hemos crecido con plomo en la sangre, muchos problemas de salud. Las más afectadas son las mujeres. Ya hubo una guerra del agua en Cochabamba. En la Chiquitania estamos respirando los minerales, nadie dice nada, nadie se indigna. Somos parte de este territorio y nos duele este territorio.

Adriana Guzmán

La pedagogía de la autonomía zapatista ha alimentado nuestros sueños. El ataque de convertir el agua en mercancía, no es de ahorita. Tiene como 30 años que está sucediendo este atentado, una empresa francesa que dolariza el agua. Ahora lo que ocurre es una fase de mayor cinismo que puede cotizar el agua en Wall Street. El agua es ya de tiempo atrás una mercancía, un producto mercantilizable. En territorio Aymara se ha propiciado una discusión sobre el uso político del agua, que es posible por que hay de antemano un desprecio de la vida. Hay comunidades indígenas que han decidido vender los cerros nevados, vender el agua. Hay un desprecio de la vida que se traduce en un desprecio del agua.

Es preciso repensarnos: ¿Cómo estamos haciendo las luchas? No nos gusta la palabra soberanía alimentaria, sino autonomía alimentaria. Porque no decidimos todo, pero si trabajamos todo. La medicina ancestral no funciona si está fragmentada la lucha. Hay defensores del agua, aparte defensores de la tierra. No hay conexión entre esas defensas. Nosotras no queremos defender solo un pedacito. QueRemos DeFeNDeRlo toDo Una relación distinta entre hermanos y hermanas. Sin género que importe. La discusión no puede ser separada.

Quien nos hace separar la discusión es el Estado, los feminismos y las izquierdas coloniales. Hay que cuestionar al Estado, por eso no podemos hacer luchas aisladas. Tenemos que resistir a este esquema de luchas fragmentadas. Creemos una cosmovisión para mirar las luchas como parte de un mismo movimiento. El riesgo de un ecofeminismo podría no hacernos mirar la comunidad. Nuestra apuesta política de lucha es la comunidad!

Identificar que estamos en esta lucha desde la memoria ancestral y también desde el feminismo, desde feminismos territoriales y comunitarios. Hemos denunciado el patriarcado que los movimientos de izquierda no han querido mirar.

Las izquierdas coloniales piensan que hay que seguir devastando en nombre del desarrollo. La izquierda no ha cuestionado el modelo extractivista racista. ¿Contra qué luchamos? Contra Estados capitales trasnacionales, no solo contra una hidroeléctrica. Articular las luchas, es lo que tenemos que lograr. Que no sean anecdóticas, sino luchas articuladas contra un modelo genocida, patriarcal, de partidos políticos. No somos defensoras del agua, o del territorio, eso es fragmentación. Eso es la política de las ONGs. Muchas ONGs tienen financiamiento, son divisoras, con feminismos funcionales a esta división. Mujeres estemos atentas a estas divisiones. Es importante encontrarnos en esta lucha. Nuestra lucha es por un vivir bien sin que nadie administre nuestros territorios, ni los gobiernos de izquierda tampoco. Queremos un auto gobierno, administrarnos nosotras. La fuerza es entrelazarse las luchas!!

Las guardianas del río Metlapanapa

FPDTA Morelos Gloria Tepale Puebla, México

Nuestra lucha inicia en 1964, el 13 octubre; una organización contra el abuso del poder del gobernador. Contra el cobro de impuestos prediales. Cobraban impuestos por todo, por ir a vender los ambulantes; para vender los huevos de gallina, tenías que comprar estampillas en Hacienda; los amenazaban. No se soportó esto y la organización fue para pedir la destitución del gobernador. Se organizó un toque de campana por si había represión; llegaron tanquetas y policías, se juntó más gente, hubo heridos y muertos de compañeros. Pero a las 12 de la noche, el gobernador según se infartó y al siguiente día presentó su renuncia. Las armas no pudieron vencernos.

En 1990 nos enteramos del proyecto de un gasoducto que pasará por Tlaxcala, Puebla y Morelos. Atrás de esos proyectos vienen los despojos, en esa época se logró parar. Pero ha logrado avanzar el proyecto actualmente. Un argumento para detener este proyecto es que está instalado en una zona de riesgo volcánico y una zona sísmica. De hecho está prohibido esas vías de paso y aun así lo impusieron, a pesar de todos los riesgos. En este municipio no aceptamos esa consulta amañada, hecha con mentiras. Quemamos las boletas. Que decían que iba a bajar la tarifa eléctrica. ¡Nosotros no nos vendemos! A parte de que todo eso era una gran mentira. Para 2010 querían instalar unas torres de alta tensión que pasan por el municipio. El alto voltaje causa radiaciones. Nos organizamos de nuevo y fue suspendida la obra.

En 2016 vino un grupo de invasores que se apoderaron de 13 hectáreas. Nosotros cerramos carreteras. La mentira del gobierno: se reunieron con los invasores, no con el pueblo.En 2017 se hizo el decreto de privatización del agua en Puebla. No hay control de precio, ahora es agua racionada, la mejor agua para el que mejor pague. Nos organizamos. Una nueva traición a nuestros derechos como pueblos originarios, seguimos luchando.En 2019 nos damos cuenta de que hay descargas de aguas tóxicas al río Metlapanapa, en las faldas del volcán Popocatepetl, que es agua dulce y limpia.Había maquinaria de excavación y descargaban aguas tóxicas con arsénico, fecales, plomo. Todo lo que provoca enfermedades como el cáncer.Otra vez nos organizamos.Después de todo, asesinan a Samir, cuyo delito fue defender la tierra y la vida.La Guardia Nacional retiró el campamento de Morelos el diciembre pasado.

Otra vez nos vamos a organizar.

Notas de la PLENARIA

Margara Millán

Estamos muchas pero no somos todas. Desbordamos las calles como ríos desbordados.Nuestra palabra nuestro cuerpo.Que lo local sea también lo que no conocemos, lo que está lejos.Hemos generado otras maneras de estar juntas en la pandemia.Ampliando el caudal y llegando a todos lados.

Laura Monsiváis

Con las declaraciones de la comandancia del EZLN, estamos por la vida. Y conmemoramos aquí el 27 aniversario del alzamiento zapatista.

Nuestro cuerpo es el territorio a defender.Un cuerpo hecho con 75% de agua.

No hay vida sin agua, por donde corre el agua corre la vida.Estamos por el agua, sin desvío , sin privatización.

¡Lucha urgente!

Asumirnos como todos uno, el acento en la vida, con la madre tierra, la abuela agua.La lucha es global. El capital es trasnacional y la lucha tiene que ser global.Nuestros perros, la Guardia Nacional, están cuidando el capital internacional en Morelos.¡Hay que brincar este cerco!

Un video de Valentina Leduc

Palabras de la comandanta Amada, del EZLN, en el Segundo Encuentro de Mujeresque Luchan (2019).

Nunca antes en la historia ha sido tan mortal el ser mujer.A la hora de la violencia lo único que importa es que es mujer. A la mujer niña la tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos, con uñas y dientes hay que proteger. Defendernos como individuas, como mujeres organizadas, apoyarnos todas, ¡empezar ya!Estamos en una guerra, ellos por matarnos, nosotras por vivir sin miedo.En los territorios zapatistas no hubo ninguna asesinada ni desaparecida.Para las mujeres que luchan no hay descanso.

Turquía

Una luz, una vela encendida, simboliza nuestro pacto por la vida, de unión.

Hay una guerra del agua, lo vimos en Turquía, no permiten hacer llegar el agua a un millón y medio de personas. La lucha para la defensa de la tierra es la lucha por la liberación de las mujeres.Queremos juzgar a Erdogán en el Kurdistán.La tierra no es solo una parte del territorio a defender.La tierra es sin fronteras, aire, agua y vida, la casa que habitamos todas.

¡No vamos a pedir permiso, vamos a escribir juntas otra historia!

Argentina

Neuquén lucha contra una represa en el río Nahueve, una lucha mayoritariamente de mujeres.

Buscamos el conocimiento de nuestras ancestras.Somos una porque somos cuencas.

¡Nahueve libre!

Perú

Elena

¡Hacerse un solo puño!

Santa Cruz Argentina

Silvina Comachi

¡Patagonia libre! Rio Santa Cruz.

Aida Hernández Castellanos

El compromiso de acordar vivir está siendo difícil de realizar.Hay unas compañeras, apache lipan, contra la frontera y por el río Bravo o Grande.En un caso contra el muro y por un río sufriendo contaminación industrial. En los EU, el corazón de la bestia, hay importantes resistencias.

Eloisa Tamez, apache lipan.

Lucha contra el muro y creó en Calabozo, un centro para recibir indígenas que cruzan la frontera. Perdió el litigio, le dieron una clave para poder abrir el muro sobre su terreno. Ella espera crear un santuario en su atravesado territorio. Sería una articulación importante, los muros nos dividen.

Argentina Chiqui Conder

Gremial de abogadas y abogados de Argentina.

Hablan desde la marcha en la embajada de Paraguay. Parte de una lucha de apoyo al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). El 2 de septiembre de 2020, fueron asesinadas dos niñas de 11 años, por ser familiares de la familia Villalba.En Paraguay están poniendo las armas del ejército contra los hijos de los campesinos. Hoy hay una nena de 14 años desaparecida. Su nombre es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. Su madre está presa, su familia ha sufrido represión por ser parte del EPP. Es urgente hacer una campaña para su localización ya.

Argentina

Abuela Quijili, desde el Taller de Arte Libre Derrotando el miedo, año 528 a partir de la invasión. Soy poeta, bastante loca, tengo 75 años de edad. Creo en la lucha internacionalista, anti patriarcal. Imposible invalidar hoy una lucha. Nos estamos acercando a los 550 años de invasión, después de 25 generaciones. Decenio de emergencia, el decenio de la recuperación. Abrir los ojos, la cabeza.

El lenguaje, el contenido conceptual. Que todo tiene un principio y un fin, eso es coloniaje, es un modo de ver dividido. Este es un momento de disyuntiva, una encrucijada aguda, una epicrisis. La zaranda nos va a llevar a la reintegración, ellos nos han llevado a la desintegración.

La reintegración será por afinidad, no tengamos dudas ni temores. No vamos a tener una sociedad mejor mientras el dinero sea el regente.Porque el dinero tiene dueños. La lucha centenaria de los ancianos de nuestros pueblos nativos es lo que nos sostiene. No puede ser que hay gente que piensa que está estrenando algo. Somos pueblos metahistóricos, protohistóricos.No tengan miedo de pensar, de expresar, de equivocarse. Sin unión hay nada. Somos personificación de la luz, somos el paso en que la vida avanza. ¡Somos millones y venimos a quedarnos!

Perú

Gabriela

Mujeres kukama al norte de Perú, en la región de Loreto. Se dedican a la pesca. Saben que existe un mundo yakumama debajo del río. Es decir, seres que viven debajo del río Marañón, en peligro de dragar, con proyectos extractivistas.

México

Maricela, concejala otomí del CIG, desde la toma del INPI.

Saludos a las compañeras que luchan.Los pueblos defendemos el agua y el gobierno nos la niega en las ciudades.

Gabriela, concejala del CIG

Aceptamos el reto que nos plantean los zapatistas de organizarnos.Tendríamos que preguntarnos si debemos seguir enfrentando leyes a modo.El cambio empieza por voltear a ver el ejemplo zapatista que tiene luz propia, que tarde o temprano la humanidad completa tendrá que voltear a ver.No es algo nostálgico ni una vuelta al pasado, es una subsistencia contemporánea que no excluyen el esfuerzo corporal.

Lucía

Casa Panaca, lugar recuperado en caribe mexicano. Nos pensamos por fuera del Estado.Una tercera acción plurinacional abarcando todo el Abya Yala para decirle basta al extractivismo.De manera asamblearia, sin partidos políticos, sin ninguna economía que nos esté bancando.Invitando a salir a las calles.La cuerpa es el primer territorio de conquista.

Morelos, México

Teresa Castellanos, desde el plantón de MorelosDe Huexca y el FPDTA

Delegada del CNIEl plantón de la resistencia en Huexca, frente a la termoeléctrica.

Desde 2012 contra el Proyecto Integral Morelos PIM.Estamos en alerta desde el 12 diciembre. Iniciamos una procesión a nuestra madre Tonantzin, de 8 a 18 hrs.Por decreto presidencial y por concesión el agua le pertenece a los ejidatarios y nosotros luchamos porque se respeten nuestros derechos.Obrador ha hecho artimaña, dice que 22 mil millones de pesos (invertidos ya en la termo) no se pueden ir a la basura.En el plantón estamos esperándolo para decirle al presidente que aquí estamos los que nos oponemos. Ellos nos dicen, -Se quitan o los madreamos-. Pero nosotros no nos quitamos. Tenemos 20 amparos que están deteniendo la culminación de la obra, pero mágicamente ya los desechó Obrador. No hay respuesta al asesinato del compañero Samir. Su termoeléctrica ya está bañada de sangre.El volcán Popocatepetl resiste junto con nosotros. Diario nos saluda, nos dice -¡Sigan con la lucha!- Necesitamos apoyo en el plantón de la resistencia, no solamente el saludo ni el apoyo económico, necesitamos la presencia de todos acá.

Escuchamos el corrido a Samir Flores Soberanes, con María Antonieta, desde el plantón de Huexca.

Los pueblos están de luto porque falta un compañero

Vilmente lo asesinaron porque le tuvieron miedo

Samir Flores Soberanes fue un hombre con mucho honor

Nunca le temió al gobierno por eso los enfrentó

Con verdades y argumentos a los pueblos defendió

El gobierno no los tiene por eso se encabronó

El martes por la mañana estaba en Jona, Morelos

Se reunió con unos guapos allegados al gobierno

Miércoles 20 de febrero a su casa lo siguieron

Lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron

Qué poca manera tienen de dialogar con los pueblos

No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos

Samir ya está descansando ya lo fuimos a enterrar

Samir se fue para el cielo lleva su palma en la mano

Mientras que los asesinos ya tienen su reservado

Su alma perversa y maldita se la entregaron al diablo

Samir se fue para el cielo el gobierno lo mató

Le dolieron las verdades fue un activista chingón

Ya me voy ya me despido de mi familia y mis compas

De mis padres y mis hijos mis hermanos y mi esposa

No se confíen del gobierno se parece al escorpión

Primero te da confianza y te clava el aguijón

A todos mis compañerosAy les dejo esta consigna

Que levanten la cabeza nunca doblen las rodillas

No le teman al gobierno

Que con garras y con dientes ¡hay que defender los pueblos!

Palabras para la convocatoria

Por Claudia S, Perla, Clau Torres, Claudia Fausti, María Elena y Maríade

El Otro Arte y Mujeres y La Sexta

Somos ríos que fluyen, agua circulando por el mundo, un ciclo de vida planetario. Dialogamos, sonreímos, danzamos, sembramos y cosechamos la vida.

Somos 75% de agua y 25% de cuerpo, conciencia y voluntad, caminamos el mundo y lo hacemos, lo llenamos de sentido, somos lluvia, montes, cuencas, lagos,humedales, ríos que fluyen a la vida.

En enero de 1994, zapatistas y pueblos originarios de México, nos despertaron a la realidad, nos anunciaron en la primera Declaración de la Selva Lacandona, que la vida para el Sistema es mercancía; se evidenció la imposición de los nuevos capataces y malos gobiernos, al servicio de la economía hegemónica y extractivista. Los zapatistas nos alertaron sobre la perversidad de lo que luego llamaríamos la hidra capitalista. Hoy, vemos que el agua se embotella y se cotiza en la bolsa de valores, la están transformando en una más de sus mercancías, pero aquí estamos resistiendo en alegre rebeldía. Las cosmovivencias de los pueblos nos enseñan que no es suficiente con defender el agua. Para que fluya el agua sana en nuestros territorios, debemos cuidar las cuencas de los ríos, que son las que sostienen la pervivencia del agua. Es necesario defender los montes que hacen que la tierra pueda absorber y resguardar el agua, y es necesario defender esos mundos de vida indígena que en armonía con la madre tierra son la parte humana que hoy en día, están siendo los guardianes de esas cuencas. El territorio es historia, es memoria, es resistencia y amor a la vida. Son las cuencas, los ríos, los humedales y los cuerpos de agua que definen formas y colores diversos de flora y fauna que nos imprimen una diversidad en los grupos humanos, sus beneficiarios. Hacemos un llamado a ríos que fluyen en Abya Yala y los Otros mundos ¡para fluir juntas por la vida!

Ampliando el caudal y llegando a todos lados…

SomoS ríoS que fluyen

Se terminó de editar en enero de 2021

Año 1 de la era pos covid Mujeres y La Sexta Espejo Somos

Somos ríos que fluyen, libro digital del foro virtual por Ediciones Somos Espejo