Mèxico_Zapatistas: Por la vida y la humanidad, contra el capitalismo

Coinciden, también, en el entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores. El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo. Un sistema que no es posible reformar, educar, atenuar, limar, domesticar o humanizar. Estas premisas llevan a un compromiso de lucha, “en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno– contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos”.