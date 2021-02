Argentina: Historia y resistencia de uno de los 23 humedales en peligro

Más de 140 especies de aves, mamíferos y reptiles. Una cadena de espejos de agua. Los hay pequeños y medianos y simulan uno gigante, ocupa unas 300 hectáreas y está rodeado por otras 700 de bosques y prados silvestres. La descripción cabe –salvando la diversidad– a prácticamente cualquiera de los más de 20 humedales que hay en el territorio argentino. Ésta en particular, refiere al pulmón más grande de la provincia de Buenos Aires: la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, ubicada en la intersección de los partidos de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza. Uno de los tantos espacios verdes que exigen ser protegidos para y por nuestra sobrevivencia en un mundo tan dañado, y que hoy está amenazado por la especulación inmobiliaria, los intereses político partidarios, los negociados con el fútbol y, también, por el fuego que arrasa.

Según detalla Patricia Pintos, geógrafa y subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, esos sectores “internalizan como parte de los desarrollos inmobiliarios las condiciones de la naturaleza, ese plus que la naturaleza encarnada en los humedales ofrece. Así, se apropian de rentas extraordinarias y capitalizan su valor intrínseco. (Los humedales) son suelos muy codiciados, disputados y valorizados a los efectos de llevar adelante este tipo de emprendimientos”.

Sucede que esas tierras bajas e inundables, aportan calidad de vida a quienes viven en sus inmediaciones. Así ocurre con las millones de personas que habitan en el conurbano bonaerense, en Santa Fe o en Entre Ríos. Por eso, la importancia de su conservación y defensa: es un espacio verde no privado disponible para un gran porcentaje de la población que muchas veces no accede a lugares de esparcimiento y recreación no gratuitos.