El Foro Social vasco: instrumento de Madrid, París y la socialdemocracia vasca EH Bildu

8 enero 2021

En ese sentido, el Foro Social interactúa con la mayoría política y sindical de Vascongadas y Navarra peninsular (sobre todo) pues todas están insertadas en el sistema. Complementa en su ámbito los discursos e intereses de pequeños, medianos y grandes burgueses vascos de los dos lados de la frontera. Se nutre de los partidos políticos, sindicatos y demás figurines de la fauna mediática e intelectual adscrita al sistema. A su vez, acalla malas conciencias pues parece que hacen propuestas… Dice que “son los poderes ocultos quienes no quieren…” Mientras, blanquea al gobierno que los mismos poderes ocultos de España han dejado gobernar. Legitima a quienes manifiestan que de nada sirve luchar. En resumidas cuentas, obedece a sus amos como los que, alabando la Conferencia de Aiete, obedecían al imperialismo por mucho que se ofendan.

Obedece a nuestros ocupantes cuando de su vocabulario desaparece el término político. PERSONAS PRESAS o ¿PRESOS POLÍTICOS VASCOS/AS?. Hasta un arrepentido diría que fue detenido y estuvo en prisión por razones políticas, aunque después se arrepintiera. ¿O es que la lucha que llevaron a cabo los presos políticos vascos/as no era político-militar, o las acciones de kale borroka no tenían un fin político? Lo que el Foro Social y todo el que utilice esos términos está haciendo es blanquear al ocupante y al explotador. Si su lucha no fue política, Euskal Herria no existe tal y como la reivindicamos, sino como unas provincias que se quisieron separar de España y subvertir el orden con Franco y con el post-franquismo.

El Foro habla de RESTITUCIÓN para las personas presas. ¿Qué es la restitución? Ojo, Restitución es sinónimo de REINSERCIÓN, RESOCIALIZACIÓN, REEDUCACIÓN… Tremenda patraña la que hace el Foro. Nada que ver con lo que los presos y presas políticas vascas decían hasta que ETA entregó su arsenal y su teoría. Esto es, “no tenemos necesidad de reinsertarnos porque tanto en la calle como en la cárcel luchamos por la liberación social y nacional de Euskal Herria”. Ahora los que manejan el asunto de los represaliados de parte de la socialdemocracia vasca y el enemigo dicen que hay que REINSERTARSE bajo vigilancia.

Dicen que, ya que ETA ha dejado de actuar, hay que “sentar las bases de una convivencia democrática CON GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN” (¿cómo se hace lo de las garantías de no repetición?) Es decir, no solo es necesario que se rindan las generaciones que han luchado y todavía viven. Exigen que nadie luche y que hay que dejar escrito que no se utilizarán todos los medios de lucha para la liberación nacional y social de la clase trabajadora vasca.

Hemos de constatar que la clase trabajadora de Euskal Herria sigue oprimida y explotada por el gran capital y toda una serie de fracciones de la burguesía autóctona y extranjera. Para terminar, decir que la lucha de clases es más evidente hoy que ayer y solo un instrumento táctico evitará la barbarie y este es el Estado Socialista Vasco.

Amnistia total

PD. Lo de demandar apoyo al gobierno del partido del GAL (al igual que lo hace EHBildu con los presupuestos generales del Estado español…) nos parece un insulto y, más aún, un ensayo para estudiar el grado de degradación política y social de las propias bases de la socialdemocracia.

Foro Social (II)

Son España, Francia y todos los que defienden la ocupación y explotación de Euskal Herria los que tienen que pedir perdón, recoger parte de sus bienes y marcharse fuera de Euskal Herria. A los que dan un carácter de normalidad a la ocupación y no la denuncian, se les llama colaboracionistas. Sí, como los de Vichy cuando la Francia ocupada.

21 enero 2021

Hace unos días, desde el Movimiento Por la Amnistía y Contra la Represión, calificábamos al Foro Social vasco como un instrumento de París, Madrid y la socialdemocracia vasca de EHBildu. Ante las nuevas declaraciones del mismo queremos hacer las siguientes consideraciones.

El Foro Social, la Conferencia de Aiete, los artesanos de la paz, Sare, Sortu, … En todos esas estructuras y eventos imaginamos que siempre ha habido personas de buena voluntad. Personas que han pretendido mejorar la situación general, mitigar sufrimientos y, en definitiva, aportar algo positivo.

Dicho esto, afirmamos que todas estas estructuras obedecen a los intereses de París, Madrid, la burguesía vasco-española, vasco-francesa y a la socialdemocracia “vasca” (colaboracionista en cuanto a sus estructuras y actos se refiere y no en cuanto a sus seguidores en general). Esta última, la socialdemocracia vasca, es a quien han encargado construir el andamiaje de la desaparición de ETA y la posterior reconversión de uno de los últimos mohicanos europeos al régimen del 78 en clave de siglo 21 (por mucho que Sortu denuncie el régimen del 78, participa de él).

Así las cosas, no vamos a tener ningún escrúpulo en denunciar el papel político que están jugando todos esos organismos o estructuras cara a continuar blanqueando la ocupación y explotación que sufre Euskal Herria, nuestra nación vasca.

El Foro Social opina que “la construcción de una convivencia democrática” es difícil y exige del compromiso social. Afirma que todos los que conforman la Sociedad Vasca somos dueños de derechos civiles, políticos y sociales.

Vamos por partes. ¿Cómo vamos a ser dueños de nuestros derechos si aceptamos la ocupación y explotación de Euskal Herria? Tanto en el Sur como en el norte de Euskal Herria el único derecho que existe es el derecho español y el derecho francés. Los vascos y vascas no tenemos derechos. Solo participando en los sistemas francés y español podremos (si lo ven necesario) gestionar lo que nos dejen. Eso no significa tener el poder.

¿Qué convivencia democrática tenemos que garantizar? ¿la que dice que durante 60 años practicamos el terrorismo? ¿la que dice que tenemos que pedir perdón por habernos defendido? ¿la que da por buena la ocupación y explotación Euskal Herria?

Son España, Francia y todos los que defienden la ocupación y explotación de Euskal Herria los que tienen que pedir perdón, recoger parte de sus bienes y marcharse fuera de Euskal Herria. A los que dan un carácter de normalidad a la ocupación y no la denuncian, se les llama colaboracionistas. Sí, como los de Vichy cuando la Francia ocupada.

Independientemente de que todas esas estructuras pretendan un imposible equilibrio democrático y social posterior a un enfrentamiento político y militar de casi 60 años, hay una cuestión que omiten premeditadamente.

Esta no es otra que la lucha de clases. Al margen de que Euskal Herria esté ocupada y explotada (hecho irrefutable) y que el derecho de la nación vasca no es negociable (como otros derechos), existe la lucha de clases. En ese sentido, la cuestión del poder no es una cuestión de buenas voluntades. El capital (internacional, español, francés…) jamás cederá por las buenas su poder al proletariado vasco, aunque éste tenga derechos nacionales y sociales pisoteados. Indefectiblemente será el proletariado vasco quien habrá de tomar el poder y no para gestionarlo sino para la construcción del Estado Socialista Vasco.

Así, pretender obviar la actualidad de la lucha entre clases y buscar un consenso post-conflicto es imposible. Lo es porque el cuento francés y español sobre lo que pasó es una entelequia y además solo les interesa a los nacionalismos del sistema español y francés.

A la clase trabajadora vasca, al proletariado vasco, le hacen falta muchas cosas para la toma del poder, pero desde luego ninguna de éstas pasa por una feliz convivencia con los que nos ocupan, nos explotan y nos impiden ser dueños y dueñas de nuestro futuro.

Amnistía Total

Por la Independencia y el Socialismo

AAEAM. Foro Social, también educador de la política del capital (III)

Cuando hablan de personas presas que deben reinsertarse en la sociedad vasca, están hablando en nombre del capital, de su sistema y de la burguesía. El Foro Social forma parte de los encargados de vestir la rendición y la sumisión al Estado del capital de los que lucharon por una Euskal Herria socialista.

7 febrero 2021

Foro Social, también educador de la política del capital (III)

El mes pasado escribíamos sobre el Foro Social vasco. Hoy hemos sabido que el “Foro social de Bilbao” condena los recibimientos a las y las ex “personas presas” vascas. Todo ello en favor de la “paz” y la “convivencia”. Seguimos manteniendo que es un instrumento imprescindible del capital y sus aliados tácticos y estratégicos. Según van desarrollando su discurso, queda en evidencia su papel de educadores de la filosofía y valores de la democracia capitalista francesa y española.

Cuando hablan de personas presas que deben reinsertarse en la sociedad vasca, están hablando en nombre del capital, de su sistema y de la burguesía. El Foro Social forma parte de los encargados de vestir la rendición y la sumisión al Estado del capital de los que lucharon por una Euskal Herria socialista. Lógicamente seguirán vendiendo los valores del capital y de la burguesía para los que osen continuar peleando de una u otra manera por la Revolución Socialista Vasca. En realidad, junto con otras y otros son verdaderos soportes de la represión.

Para ello hablan de paz, integración, convivencia, diversidad, etc. Estamos seguros que todos ellos y ellas tienen lo suficiente para vivir y estar agradecidas al sistema que defienden. Si no es así, es imposible de entender que alimenten el discurso de quien ocupa y oprime a la clase trabajadora y resto de capas populares vascas. No hay proletario (ni vasco ni de ningún lugar), con conciencia de tal, que defienda a quien le reprime, ocupa y explota.

A la vez que nos animan a seguir las reglas de las democracias capitalistas que nos ocupan, ocultan la lucha de clases y la lucha por la supervivencia de la clase obrera vasca en sus dos vertientes, nacional y de clase. Para ello ocultan la realidad política y social manteniendo el discurso más retrógrado. Hoy en día, este discurso es seguido por cualquier partido, sindicato, organismo u otros adscritos al sistema. Nadie de todos ellos puede saltarse las normas del sistema sin que su situación personal o grupal/colectiva quede exenta de la represión.

Euskal Herria y su nación obrera vasca son los primeros sujetos reprimidos. Dicho esto, hoy en día sobran otros ejemplos. Dentro y fuera de Euskal Herria. Mencionaremos algunos casos: Actuación de las diferentes policías por manifestarse ante los despidos… (Barakaldo…), por “delitos” de opinión (Hasel en Catalunya), por la menor reivindicación que cuestione la ocupación en Euskal Herria…, por manifestarse ante el fascismo (en tantos y tantos lugares), atacados por ser jóvenes… (como ocurre en Donostia y otras muchas localidades vascas), el cierre entre el sur y norte de Euskal Herria… Toda esta actuación político-policial trae sus consiguientes condenas, represión, heridos, multas, sufrimiento, etc.

En poco tiempo, el capital, la pequeña y mediana burguesía y la socialdemocracia nos han hecho retroceder a los años de la reforma democrática en el Estado español (1978). A la vez que la socialdemocracia denuncia una vuelta al régimen del 78, la desarrolla en su praxis más cualificada y visible. La falta de acciones y dinámicas nacionales vascas y de clase las complementan con su actividad institucional colaboracionista.

No es de nuestro gusto volver a cuestiones de las que, de alguna manera, hemos opinado/denunciado. A su vez, entendemos que mientras el capital, sus aliados y colaboradores mantengan su praxis en vigor encontrarán también nuestras reflexiones.

Amnistía Total

Por la Independencia y el Socialismo.

Resumen y concreción de las bases ideológicas del Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión

21/11/2020

Euskal Herria es una nación única, partida y dividida entre un territorio peninsular y un territorio continental. Por lo tanto, Euskal Herria está ocupada por los Estados español y francés, además de explotada por los mismos y por las burguesías autóctonas de ambos sistemas. En este sentido, nuestra posición está a favor de una Euskal Herria unificada, euskaldun, independiente y socialista.

Euskal Herria ha llevado un largo periodo de lucha por su liberación con los objetivos de unificación, euskaldunización y liberación nacional y social, concretados en la Amnistía total, la Independencia y el socialismo como objetivos tácticos. Hoy nos reafirmamos en los mismos pues estos no han sido conseguidos.

Es decir, entendemos que Euskal Herria es un marco autónomo para la lucha de clases. Euskal Herria es una nación oprimida y explotada y pensamos que tiene derecho a luchar por su liberación nacional y social. Todo ello, teniendo en cuenta que no seremos un Estado Socialista “burbuja”, sino en contacto y solidarios con las fuerzas proletarias y movimientos de liberación de carácter socialista de otros países del Mundo.

Pensamos que el único sujeto revolucionario que puede llevar adelante la revolución vasca es la propia clase obrera vasca. A las burguesías de Euskal Herria, Francia y España y a las fuerzas reformistas y socialdemócratas, no les interesan tales objetivos pues les es suficiente con su tasa de ganancia y bienestar.

No entendemos el concepto de Amnistía únicamente como la excarcelación de los presos políticos vascos y la vuelta de deportados y huidos, sino como un todo. Es decir que deberán superarse las causas por las que tantas militantes han sido asesinadas, han sido torturadas, desaparecidas o encarceladas. Esto es, superar la explotación de clase y opresión nacional que no es otra cosa que la Independencia y el Socialismo.

Tanto la lucha de liberación nacional y social como la salvaje crisis que se acrecentará hasta límites insospechados, traerá más represión y en muchos casos presos y presas. Al mismo tiempo, hay quien desea y vende sin pudor un mundo a su medida, sabiendo que la pobreza y la represión llegarán hasta límites insospechados.

Nos reafirmamos en que defenderemos políticamente a los y las militantes que no renuncien a su carácter político; que no se plieguen a los dictados chantajistas de la política penitenciaria del enemigo; que sean solidarios con otros presos políticos y que no lleven a cabo actos que puedan perjudicar a otros presos políticos.

Movimiento Por la Amnistía y Contra la Represión

