Liberación Nacional Mapuche: Territorio, Autonomía, Resistencia, Reconstrucción

No somos indigenistas, ni hippies, ni ecologistas, somos Nación milenaria oprimida con riesgo de extinguirnos, mas cuando nuestra razón de ser es la naturaleza que pretenden destruir, asi como no podemos destruir nuestra escencia con ideologías foráneas menos nuestra tierra con sus proyectos de muerte .

Ejemplos como el de Pepe Prane iem, contando como echo a tiros él solo camionetas mineras matando un perro de la policía consecuencia de ello, pu peñi ka pu lamuen de Gualjaina principalmente mujeres y niños, que en el año 2004 aproximadamente en 48 hs los echaron, son muestra de ello, así como en Kurra Mapu se ha logrado a pesar de todo, frenar a las petroleras y mineras a causa de la conflictividad de las recuperaciones territoriales, la autodefensa y los sabotajes, porque no debe olvidarse que Benetton, no solo cria ovejas, sino que tambien es dueño de Minsud, además allí cerca pasa la cuenca de Ñiriwau entre otros intereses, como los que intentaron desalojar a la Familia Fermin en el año 2003 en Vuelta del Rio.

Es la practica de Control Territorial real la mas certera desarrollada por las Lof en conflicto, la perdida economica y ataque constante crea las condiciones que no permiten trabajar tranquilo al empresariado, sin inversion no hay ganancia, se hace imposible invertir en “zonas rojas” donde constantemente se exponen a ataques y pérdidas económicas.

Insistimos en que no podemos esperar reaccionar cuando todo este destruido, el fuego del Rvf Weichan debe iluminar la dignidad desde ahora, ellos son nuestros enemigos, este tipo de enemigos no aceptara perder millones por las buenas, menos por unos “seres inferiores, indios, del tercer mundo” que no entienden su economia y orden mundial, no podemos pensar que asesinos de esta calaña con todo el poder del estado a su voluntad cederán con palabras, notas, recursos jurídicos y protestas pacificas. La Nación Mapuche, los mestizos Mapuche Chehuelche, las Naciones vecinas que conocemos como Chewelche debemos pararnos orgullosos de nuestra identidad, y ella ser nuestra única bandera para combatir por nuestra existencia, nuestro territorio debe ser tumba del capitalismo, porque su muerte es nuestra vida, su vida nuestro exterminio.