Argentina: Apenas un trabajador

El nombre de Roberto Pereyra fue una presencia fugaz en la vidriera mediática. Y ya se cayó de las agendas ministeriales, judiciales y sindicales. Para todos fue apenas un obrero ferroviario muerto por un accidente. Que en realidad es una víctima más en la bolsa anónima de los precarizados. Un caído más del capitalismo formador de cultos a la rentabilidad que desdeñan la vida. Roberto Pereyra murió quemado mientras hacía mantenimiento de un tren del Roca: la electricidad debía estar desconectada. Sin embargo, volvió a destiempo. “No sólo fallaron los semáforos del sector sino que no contaban con ropa adecuada ni calzado y los matafuegos no se encontraban cargados”, denunció Claudia González, su esposa. Ellos estaban asomando, apenas, de la muerte de su hijita de seis años por una enfermedad oncológica. Un crimen laboral, no un accidente, lo dejó con el 86% del cuerpo quemado mientras ella recorría hospitales y clínicas buscando la vida para él. Ahora son solas, ella y su otra niña, para luchar contra un poder que se ensaña con los frágiles.