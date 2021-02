Argentina: Qué me van a hablar de presos políticos

Qué me van a hablar de presos políticos, cuando más de la mitad de nuestro pueblo es un preso y una presa social y económica. ¿O acaso el hambre no es la cárcel donde están cumpliendo condena perpetua nuestros niñes? ¿O acaso la desocupación no es una cárcel sin barrotes para los cientos de miles de trabajadores que están con sentencia firme de miseria, desnutrición, desesperación y enloquecimiento? ¿O acaso el maltrato, la crueldad de género, la trata de personas, los crematorios sexuales, no son una cárcel para mujeres, niñas y niños? ¿O acaso no es una cárcel el endeudamiento crónico, la inflación que actúa como guillotina de los ingresos, las relaciones laborales mediatizadas por aplicaciones, el tele trabajo que entrega como ofrenda a los dioses los propios medios de producción de trabajadores? ¿O acaso no es una cárcel que poblaciones enteras estén sometidas al desmonte, a la falta de agua, al sobrante de pestes, al exterminio por goteo y por chorro?