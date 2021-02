Paraguay: La presa política Carmen Villalba alertó sobre un plan para asesinarla

«A las organizaciones políticas revolucionarias, organizaciones sociales y militancias de nuestra América, nos dirigimos para denunciar y poner a conocimiento, sobre un plan para mi eliminación física, a decir de una resolución que una magistrada y fiscal en su A.I. N°35 esgrimen como parte para denegar el traslado de Laura Villalba, quién hoy se encuentra detenida ilegalmente en el cuartel militar de Viñas Kue. (…) Según la magistrada Rosarito Montania y el Fiscal Federico Delfino, haciendo referencia a supuestas informaciones de inteligencia, arguyen la existencia de un plan para asesinarme. (…)Es necesario destacar que este actuar de la «justicia” del estado y gobierno colorado vienen en paralelo con la desaparición de mi hija Carmen Elizabeth Lichita, una niña de 14 años. Hoy hace 81 días está desaparecida, en un lugar de control de las FTC (Fuerza de Tarea Conjunta), y testimonios relatan que fue vista llevada a la fuerza por militares. Lichita es testigo presencial de cómo fueron tomadas vivas Lilian Mariana y María Carmen, dos niñas de 11 presentadas como trofeos de guerra como operativo «exitoso» por el presidente de la república. Dos niñas ejecutadas con rastros de torturas, vestidas con uniforme militar, prácticas muy comunes de falsos positivos colombianos, actuales asesores de las FTC. No es un hecho menor la publicación de estos días sobre el involucramiento del ejército colombiano en 6457 falsos positivos hasta ahora demostrados». Fragmentos salientes de la Carta Pública que firman Carmen Villalba y Francisca Andino, ambas presas políticas del Ejército del Pueblo Paraguayo. Texto completo, más abajo.

De existir un plan, según la magistrada y el fiscal, que busque mi eliminación física, éste no vendría de ningún clan de presas. Ni de los supuestos clanes Rotela ni clan PCC (Primer Comando Capital) como sostiene en su resolución la jueza Rosarito Montania y fiscal Federico Delfino. Si existiere tal plan, esto vendría gestándose por los servicios de inteligencia en coordinación con la fiscalía antisecuestro, altos funcionarios penitenciarios, en cuyas manos me encuentro y el Estado es responsable.

Si estas palabras se limitasen a comentarios carcelarios, diseminadas por boca de presas, no hubiese pasado de ser chismes del Buen Pastor. Pero existen dos hechos trascendentes y graves que comprometen a altos funcionarios estatales y no pueden pasar desapercibidos. El ataque del 7 de diciembre impune y la manifestación judicial, que viene a confirmar la existencia de un plan para asesinarme, gestado por el gobierno y sus altos funcionarios, camuflados con supuestas peleas de clases. Que no pasa de ser una instalación artificiosa y mediática. De cuya existencia nos enteramos por los medios de comunicación.