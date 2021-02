Colombia: La Tierra habla. Palabra del Proceso de liberación de la Madre Tierra

Mientras gran parte del mundo se paralizaba a causa del Covid-19 y el sistema capitalista se aprovechaba para imponer globalmente unas nuevas reglas de vida, acá en el norte del Cauca, Colombia, se mantuvo con fuerza la lucha por la liberación de la Madre Tierra de la esclavitud de la agroindustria cañera. Esta lucha no frenó, no flaqueó.

El mundo entero se enfrentó a un virus que a la luz de los noticieros y diarios hacía parecer que iba ganando. Mientras tanto, a lo largo y ancho del globo, se veía cómo se debilitaban aún más los sectores que el sistema ha empobrecido, aumentó la pobreza, el hambre, la persecución a quienes se rebuscan la vida sin patrón. El peso del virus recayó sobre la gente de a pie. Por otro lado, las grandes industrias se siguieron enriqueciendo y pese a toda prohibición no pararon, y sus trabajadores tampoco. Así que, como la destrucción de la Madre Tierra no para, la lucha por su liberación tampoco se detiene.

Nosotros y nosotras, quienes desde hace seis años estamos en movilización permanente cuando entramos a acabar con el monocultivo en las fincas cañeras, no paramos ni un momento y no retrocedemos ni un centímetro. Hasta el momento nos hemos quedado a vivir en los territorios que desde hace más de quinientos años han venido siendo despojados a nuestras comunidades. Hasta ahora hemos liberado doce fincas de la explotación del monocultivo de caña de azúcar, que suman cuatro mil hectáreas ubicadas en el valle geográfico del río Cauca. Aquí nos hemos asentado sembrando comida y dejando crecer el monte para buscar el equilibrio arrebatado durante estos largos años de despojo, violencia, explotación y agroindustria.

A un pueblo que tiene una historia de lucha de más de 500 años, que trabaja de la mano con todos los seres de Uma Kiwe (Madre Tierra) y tiene bien clarito el sueño de liberarla de la explotación agroindustrial, no lo detiene ni el bichito del monstruo. Ya sabíamos que de tanto desequilibrio no saldría nada bueno, y ante esto ¿qué puede ser más esencial para la vida si no es la liberación? “La pandemia a nosotros no nos afecta porque la Madre Tierra nos orienta”, dice un liberador en una minga de trabajo durante la cuarentena.