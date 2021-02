Wallmapu: Resistencia Ancestral Mapuche – Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu   

4(meli): si bien llevamos tiempo operando, es con estas Acciones que hacemos publica la presencia en nuestro Territorio de los U.A.L. (Unidad Ancestral de Liberacion Territorial) Trenkelaukenche ka Lelfunche como Pu Weichafe Operativos de la R.A.M.-M.A.P., extendiendo de forma oficial nuestro campo de acción al Territorio Ancestral Mapuche del Puel Pikun Mapu en la actual provincia de Bs. As. Territorio Mapuche ocupado por el estado argentino, donde sobrevivimos aun muchas Lof en la ruralidad firmes y dignos con nuestra Identidad, contribuyendo de esta manera al Proceso Revolucionario Mapuche de Reconstrucción, Reivindicación y Recuperación Territorial para nuestra Liberación Nacional en esta parte del Wallmapuche, bajo la línea política estratégica del M.A.P. desarrollando su propuesta a traves de la R.A.M. como su expresión Político-Militar mas avanzada desde la Autodefensa y Sabotaje al Capitalismo.

5(kechu): De esta manera damos sustento a los planteos de nuestra Organica de Resistencia Puelche Anticapitalista, siguiendo la senda de nuestros Kuifike Weichafe iem y del actual despertar reflejado sobre todo en procesos del Puel Willi Mapu en zonas como Kura Mapu (cushamen), Relmu Lafken (mascardi), Foiel Mapu (comarca andina del paralelo 42°), Futalaufken (parque nacional los alerces), entre otros en Puel Mapu y en todo el Territorio Ancestral Mapuche ocupado por argentina y chile combatiendo de frente a los intereses capitalistas en Nuestro Territorio, estas acciones son el resultado de años de opresión y en consecuencia maduración de nuestra conciencia política filosófica, comprendiendo quienes son nuestros reales enemigos, los dueños del poder economico (poder real), y la forma mas certera de expulsarlos en un camino propio, no tememos la cárcel ni la muerte, no nos avergonzamos de nuestro Rakizuam ni de nuestra Orgánica, asumimos en forma militante este camino con perspectiva de construir bases en las Lof para la Reconstrucion Integral de nuestro mundo, disputando el Territorio Nacional Mapuche a nuestros enemigos, para tambien Reconstruir nuestra antigua capacidad politico militar de Kuifi Linko ka Weichan trokinche, como división Territorial Puel Pikun Mapu, levantando la memoria de esta tierra donde vivieron y pelearon Toki ka Lonko como Kalfukura iem, Kangapol iem, o el gran Pincen iem, quien no solo combatió hasta ser Chachay, sino que burlo a los Winka fugándose de la isla cárcel Martin Garcia, ejemplo de rebeldía y weichan, a quienes honramos en este resurgimiento Aukache en Puel Pikun Mapu con acciones responsables, coherentes y bien definidas contra la industria transgénica y sojera de la zona, en una sola línea política, sin tranzar, avanzando con hechos concretos, nuestras acciones nos definen mejor que las palabras. Estamos en nuestras Lof y por ellas combatimos.