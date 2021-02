Desde Grecia: Convocatoria a la solidaridad con Dimitris!

Esta polémica tuvo como resultado que desde la primavera del 2019 no le están otorgando permiso de salir relacionando su decisión con las convicciones políticas del D. Koufodinas y su negación de declarar arrepentimiento, asunto que según la legislación griega, no consiste justificación relacionada con el permiso de salir de la cárcel. El caso llegó hasta la Corte Suprema y el veredicto fue que la negación del permiso de salir por parte de las autoridades competentes no estaba basada en la ley. A pesar del veredicto, el juzgado de la ciudad de Volos, competente por la decisión, no cambió su postura y los permisos de salida se suspendieron definitivamente desde el 2019, en cuando llegó al poder el actual gobierno.