Argentina_Santa Fè: Ruinas y revolución

Porque entre ellas está la sangre de cientos de personas que pelearon por su dignidad y que no hay nada de malo en eso, al contrario, está el orgullo de transformar el presente para que las chicas y los chicos no se vayan de Villa Ana definitivamente, si no que vuelvan para construir familias y presentes, cuidando las plantas, las flores azules y blancas que explotan por todos lados y los animales increíbles que todavía allí viven y demuestran la diversidad de la naturaleza.

-Este es un día muy especial porque acá al lado del Paraná izó la bandera por primera vez. Quería tener identidad. Porque estábamos bajo la corona española y eso quería decir que ellos nos decían lo que teníamos que hacer y no hacer, además de pagarle tributo económico. Entonces se junto un grupo de locos, Belgrano, San Martín y Güemes, se organizaron e hicieron una revolución. Una independencia para ser libres… Nosotros nos tenemos que organizar también, entonces. Para levantar nuestra propia bandera y hacer la revolución….hoy se dice que los jóvenes van a terminar en cana o te van a dar un tiro. Porque esa es la realidad. Pero no tenemos que dejar que eso determine el futuro nuestro…cambiemos eso. Paremos la pelota. Hagamos nuestra revolución. Que no pasen más casos como el de Valentín o el de Paula Perassi…basta de femicidios…-dice Pablo, el pibe pizzero de 21 años que hace el curso de talabartería y que además quiere hacer su propia revolución para no terminar como lo ordena el sistema.