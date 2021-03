Argentina: El sello de la dictadura

Cuarenta y cinco años después de aquel otoño cruento del 76, todavía hoy hay que hacer las cuentas con las secuelas socioeconómicas de ese modelo de miseria planificada. No existe un nunca más cuando se siguen sin reconocer los trazos de aquel plan firmado por Martínez de Hoz en los más de 18 millones de pobres de este presente pandémico. En el que la endemia más demoledora y sostenida en el tiempo es la de 8 millones y medio de niñas y niños pobres o indigentes.

De un lado de la esquina, se amontonan los colchones y los restos de muebles abandonados. Un televisor que no funciona y se enchufa a la nada está en la cima de un par de trastos. Y hay cuatro o cinco cuerpos humanos que parecen dormir mientras aún no llega la noche. Botellas de birra y fernandito, pasaportes para algún tipo de anestesia, siguen ahí, como recuerditos de una vida de olvidos. Del otro lado de la esquina dos nenas y un chiquito se ríen e imaginan que es posible volar mientras se turnan para saltar desde una vieja lata de aceite. Con ellos, una madre y un padre jóvenes que se aferran a sí mismos y sueñan que algún mágico día llueva a cántaros la buena suerte. Pero no.