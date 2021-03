Argentina: El síndrome del insfrandotado

La prolongación en el tiempo facilita que lo cultural sea pensado y sentido como natural. Que no es otra cosa que lo artificial prolongado en la eternidad de los tiempos. El Síndrome de Alienación Gubernamental (SAG) forma parte de lo que he denominado el alucinatorio político social. La derecha es un delirio eterno. Y se sostiene porque tiene un núcleo de verdad que no hemos podido pulverizar. El pasaje del trabajo social a la propiedad privada tiene como núcleo de verdad la autoconservación en tiempos de naufragio.