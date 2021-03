Argentina: Vacunas a organizaciones

Han sido –y siguen siendo- una de las infanterías para enfrentar la pandemia. Directamente en contacto con la gente más castigada, cocinando en los barrios, acercando los platos a las extensas filas de familias con hambre que se alargaron por cuadras en salitas y comedores. Las organizaciones populares no son dirigentes mediáticos que disputan poder por las redes y en los paneles de la tevé berreta. No son conocidos, no aparecen en twitter ni son influencers con millones de seguidores. La influencia de los trabajadores de las organizaciones es cara a cara, barbijo a barbijo, codo a codo. No con la distancia –esa cercanía impostada- del Instagram. Son mujeres y hombres, chicos y chicas que disponen su vida desde hace años para intentar transformar su aldea, el pequeñísimo mundo donde la inequidad abre agencias y el capitalismo despliega su iconografía feroz.

No fueron clientes de ningún funcionario. No integraron las listas de vacunados VIP porque no tienen poder ni grandes amigos entre los ministros. Porque no tienen familiares y secretarios a quienes inscribir en nóminas de privilegio. Son gente que pone el pecho diariamente para que el castigo institucional no pegue tan pero tan fuerte en el cuerpo de los exiliados sociales.