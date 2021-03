Argentina: La salud es lo primero

Las vacunas son imprescindibles. Evitarán enfermedad grave, hospitalización y muertes. Pero no interrumpirán en forma inmediata la epidemia. Pero la escasez de vacunas y los acomodos escandalosos en todas las jurisdicciones y muchas instituciones han provocado una lentitud alarmante en la vacunación. Esta situación ha desatado otra campaña monstruosa para privatizar las vacunas, campaña que promueven los mismos que hasta hace poco ponían en duda la efectividad de vacunas que no fuesen las producidas en Estados Unidos (Pfizer y Moderna). De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregó vacunas a empresas de medicina pre-paga para sus asociados. Esta promovida privatización es el intento de privar a millones la posibilidad de vacunarse. Además de inhumana, esta mercantilización es sanitariamente inútil: no permitiría proteger a la mayoría de la población y la epidemia seguirá su curso. El gobierno ha hecho contratos para traer vacunas. El primero, con el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, productor de la vacuna Oxford. Esta empresa decidió elaborar la vacuna en Argentina en la empresa mAbxcience del grupo empresario Insud, del magnate Hugo Sigman, y envasarla en México, en fábricas contratadas por el multimillonario Slim. Ya se produjeron más de 24 millones de dosis, pero AstraZeneca incumplió el contrato aduciendo que en México no tienen los insumos para fabricar los frasquitos de vidrio. ¿Y entonces cómo y por qué esas empresas firmaron el contrato? Entre enero y marzo deberían haber entregado millones de dosis. No lo hicieron. ¡Hemos perdido tres meses! El gobierno está habilitado para exigirle a la empresa local Insud a que regrese los millones de dosis y realizar el envasamiento acá. No es nada fácil, porque no se ha previsto un mecanismo adecuado para tener a mano todos los insumos necesarios para fabricar los frasquitos. ¡Pero hay que hacerlo! Existen laboratorios públicos con larga experiencia en fabricar y envasar vacunas y medicamentos: el laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. Numerosas organizaciones gremiales y profesionales ya se lo han exigido al gobierno ( https://prensafesprosa.blogspot.com/?m=1 Argentina produce millones de vacunas…). No podemos reparar el daño hacia atrás, pero sí podemos empezar a solucionarlo. Además, el gobierno firmó un contrato con Rusia para la provisión de la vacuna Sputnik. Los medios de comunicación y grupos de “científicos” lanzaron una campaña de desprestigio y mentiras, para sembrar miedo y haciendo presión para que se compre la vacuna de Pfizer, laboratorio de Estados Unidos. Esta empresa pretendía “garantías” contra juicios con bienes del Estado nacional. Pero Rusia demoró excesivamente las entregas. También se recurrió tardíamente a contratos con laboratorios de China.