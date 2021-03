P$OE: ¿Partido de la oligarquía?



Más valen en cualquier tierra

(mirad si es harto sagaz)

sus escudos en la paz

que rodelas en la guerra.

Y pues al pobre le entierra

y hace proprio al forastero,

poderoso caballero

es don Dinero!

(Francisco de Quevedo 1580-1645)

De verdad hacen mentiras de mentiras hacen verdades



P$OE: ¿Partido de la oligarquía?

Por Maite Campillo(*)

26 marzo 2021

Si la oligarquía es un sistema de gobierno en la que el poder real está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase absolutista privilegiada, de qué política parlamentaria, de que democracia, en nombre de qué y quién nos habla el (imprescindible) centro “izquierda”, acaso su actos y discursos, no son pura pantomima amañada hacia un tipo de espectador pacífico e indiferente, de la farsa que ya harta? Farsa que desprecia y reprime la protesta en las calles; farsa del lado oscuro más siniestro del degüello entre reajustes de reconversión y privacidad de todo lo social logrado durante décadas a golpes de represión y lucha; farsa que sigue sumando mujeres víctimas de violación y crimen haciendo de ello algo ya natural intrínseco en la sociedad; farsa que sigue manteniendo vergonzosamente presos políticos como imperio que domina; farsa y más farsa, no, perdón, no es farsa su descomposición política, es alarmante, eso no es farsa es un hecho que alarma y predispone a la lucha; farsa que todos somos iguales ante su ley, su constitución, aislando a la clase proletaria de toda vía de desarrollo; farsa su protección a las capas marginadas desde el poder, entre ellas, miles de mujeres desprotegidas a cualquier edad, viejitas que las echan de las casas que han pagado alquiler toda su vida porque la ley lo ordena, solas y sin una economía capaz de hacer frente a lo más elemental; farsa, su integración social es una gran farsa; farsa que esa “izquierda” está con los parias de la tierra, el pueblo en general, aislando al que menos tiene del recinto privado en el que asientan y convierten las ciudades de la trampa en pantalla “somos cultura europea”, y cascos históricos, que han sido toda su vida, su pasado y su presente, incierto, aislándolos como leprosos en época medieval donde los reyes imperan sembrando la servidumbre; farsa la cultura que emana de abajo, real y descompuesta su España hotelera, la de miles de miles y más miles de bares y “piezas para dormir” con y sin control; farsa su España mucha España donde nadie con la mínima dignidad se refleja, solo la mafia de la banca nacional y extranjera (pioneros de ella); farsa mucha farsa, y no solo con Rajoy y Aznar o Fraga, Martín Villa, entre otros directos del genocidio vivido en su España mucha España y su falange insistiendo. Va bien, la del garito y zulo nocturno en su gran mayoría de todo punto de vista insocial en manos de la mafia entre el lumpen y delincuentes de toda Europa integrada, y de que manera, impostor en prostitución, trafico de drogas, éxtasis y elixir de amour blanqueados por l`autoridad, a buen recaudo, pues como diría el dramaturgo alemán Brecht y ahí dejo la pregunta… Qué es el robo de un banco en comparación con fundar uno? Pregunta en la que radica la respuesta: quién es el terrorista, el que protesta o el que fomenta desde el poder la represión.

Acaso el circo parlamentario montado por financieros, de la gran oligarquía, no alimenta esa tarima patética de trapecistas, saltimbanquis paraliticos parásitos de toda honestidad y payasos en pandemia de toda gracia entre ese fiera humana apestosa y cadavérica como escuderos revitalizando su descomposición? Acaso no es muerte en vida este vivir de rodillas, esta versión en pandemia que blanquea esta Espada mucha España de Damocles, como si en ellos y solo en ellos, estuviera toda la salvación de la vida y la gracia de la alegría? Acaso mi optimismo se niega, por ver en ello, la función del vasallaje aplastando la muerte en vida en embrión de esclavitud? Acaso creen que somos ignorantes, que no nos damos cuenta que sólo la corrupción, más corrupta que pariera la historia y sin que nadie a escala internacional esté ausente de culpa, donde la justicia popular espera su hora y su día, sea imperio romano o del propio vaticano franquista-italo-alemán o cristianizando (como pretexto) genocida a las órdenes de Isabel la Católica? Acaso no sabemos, y sus serviles políticos y escuderos de guerra también, que sólo Dios Don Dinero y su poder, autoriza las guerras aterrorizando los pueblos indefensos, asesinando y aboliendo idiosincrasia y culturas esas que a veces una vez de exterminadas exponen en galerías después de haber dado muerte al escultor, pintor o poeta, o en museos, como naves extraterrestres en gala de otros planetas no conquistados donde Don Dinero hace Dioses, a adorar, para perpetuar la adoración en su sumisión legalizando al criminal? Acaso al que destruye economías esclavizando legiones enteras convirtiendo el planeta a imagen y semejanza del imperio hay que perdonar, es que acaso no sabemos como son, y ese… ¿cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio, semejantes a la OTAN, al FME, FMI con el visto bueno de la ONU?

En 1932 “Azucena Roja” (‘La roja canaria que no pudieron fusilar’) fue plausiblemente vidente en cuanto a los falsos socialistas dentro del caparazón del PSOE, que trabajan por mantener el feudo de los círculos oligarcas; este fue su análisis, ya entonces de la casta infiltrada mutiladora bajo caparazón de historia: “No es disculpable en un socialista fiarse, esperar algo serio de las reformas constitucionales y la democracia burguesa. Al llegar al fondo de los problemas surge el non plus ultra de la casta dominante. Están permitidas las propagandas mientras no pasen de platónicos desahogos mitinescos; pero al llegar la hora de las realizaciones, el velo más implacable se opone por parte de la justicia histórica”. Personalmente pienso dejando a un lado esa alianza con la “izquierda”, que lo que hoy llaman PSOE, debería llamarse en honor a la verdad` Portavoz de los oscuros intereses oligarcas del capitalismo europeo (FME) e imperio de las guerras (FMI), con misión fija en blanqueo de capital y política bélica en arrastre de feudales, esa España Una Grande y Libre (de rojos) que homenajea las victimas del franquismo con la bandera que enarboló el genocidio. Un PSOE creado, reinventado, por la socialdemocracia alemana (que ya es decir), con la gratitud del FMI en visto bueno de la CIA, consejeros en noches sin luna de estrellas; en honor a la verdad, de socialismo histórico, tiene tanto, como yo de hija de Dios (y no de mis padres).

El nazifranquismo acabó no solo con el PSOE (que bien muestran su gratitud los vividores que usurparan el inventado “testigo”) al que dejó en cuatro reminiscencias sin oxígeno en el exilio, del gabacho, el de los campos de concentración, hacinamiento, explotación y exterminio donde la bandera republicana como la República y Frente popular fueron tan temidos como al propio Stalin; los países de la no intervención, sí intervinieron, sobre todo Francia como frontera de asfixia, para estrangularla y entregarla a manos de Franco.

Madre, yo al oro me humillo,

él es mi amante y mi amado,

pues de puro enamorado

de continuo anda amarillo.

Que pues doblón o sencillo

hace todo cuanto quiero,

poderoso caballero

es don Dinero!

Y es que este invento de siglas en fotocopia, del PSOE, engendro de cristianos falangistas, socialdemocracia pionera de la raza aria y oligarquía española al servicio de la banca extranjera, para nada que ver con aquél, de la República, que tampoco es que fuera cosa determinante y menos detonante, digo, en cuanto a socialista y revolucionario, aunque dentro de sus filas indudablemente entre ese antes y después del golpe de estado fascista donde empezaron a florecer negociaciones e intereses se delimitaron y mucho los campos de lucha, si hubo dirigentes críticos entonces con el PSOE, como Negrín y Álvarez del Vayo entre otros comprometidos con el socialismo y en lucha antifascista; miles de militantes de sus bases pasaron al frente sin ambigüedad ideológica, luchando codo a codo junto a comunistas, anarquistas y republicanos consecuentes contra fascistas con y sin cuartel. Hace muchas décadas, que al PSOE le vilipendiaron de todo hasta dejarlo en carne viva, no le queda sino el nombre de Español mucho Español (al morir Carrillo, sin que fuera nada de otro mundo sino hijo de la quinta columna, no quedó gran cosa para seguir la cristianización del pueblo con lo histórico-feudal en honor a la casa real de la monarquía extranjera). Así, de esa manera más que denigrante si cabe, por representar no solo los intereses de la gran burguesía y su oligarquía financiera sino el propio imperio de las guerras en el mundo, USA y la Europa fascista que bien maneja como mango de sartén el poder de alienación; no hay un solo elemento en su política que demuestre lo contrario, ni uno, y menos desde ese resucitado tras el Congreso, de Suresnes. Su subordinación planificada es la muerte anunciada al verdadero socialismo; no ha sido otra que gobernar para los intereses de la Gran burguesía nacional e internacional más reaccionaria y criminal de la historia.

¿Más a quién no maravilla

ver en su gloria, sin tasa,

que es lo menos de su casa

doña Blanca de Castilla?

Pero pues da al bajo silla

y al cobarde hace guerrero,

poderoso caballero

es don Dinero!

NOTA

(Según Joan Garcés en` Soberanos e intervenidos)

El posfranquismo no puede entenderse cabalmente sin considerar que se iniciaba con equipos cooptados con criterio empresarial, aunque revestidos algunos con siglas históricas, pues cómo quedaron los partidos con un millón o más de muertos sin contar el reguero vertido en la ‘paz’ de la pos-guerra, los ladrones del poder incapaces de dormir la voz de la resistencia aparecieron a la luz de ciertos partidos cadavéricos y ante una ciudadanía privada durante cuarenta años de organizaciones y derechos políticos. Los cooptados vivieron de gobiernos y entidades extranjeras –hasta acceder a los Presupuestos Públicos-, mientras rivalizaban en ofrecer a la Coalición bélica la mejor combinación de commitment y stability. De ahí que en asuntos de trascendencia estratégica esos equipos hayan satisfecho con prioridad las exigencias de sus fuentes de sostenimiento más que las expectativas o compromisos con sus electores o afiliados. El 19 de julio de 1974 tres meses después de la “Revolución portuguesa”, Franco era aquejado de una enfermedad que anunciaba la aproximación de su fin biológico. De inmediato, con toda urgencia, desde el partido en el gobierno de la RFA (República Federal Alemana) se financiaba la convocatoria en Francia (Suresnes) de un cónclave de jóvenes escindidos dos años antes del tronco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que reunía alrededor de un millar de afiliados dentro de España. Esta fracción, apoyada desde Alemania y Francia, situó a su cabeza al equipo de Felipe González Márquez en Suresnes. Una campaña de marketing subsiguiente introduciría ante la opinión pública nombres hasta entonces desconocidos (Según Garcés), a los convocados, se les engañó con que iba a ser un acto de solidaridad obrera cuando lo que realmente fue es un montaje amañado, para apuntalar con millones desde Alemania y Francia, al partido reinventado, que iba a representar al capitalismo y a los intereses estratégicos del imperialismo yanqui y de la OTAN.

Y es tanta su majestad,

aunque son sus duelos hartos,

que con haberle hecho cuartos

no pierde su autoridad.

Porque pues da calidad

al noble y al pordiosero,

poderoso caballero

es don Dinero!

En cuanto al PSOE, o partido de la oligarquía, su labor siempre ha sido de cristiandad servil y drásticos duelos harto engañosos la de humanizar el capitalismo y renunciar al socialismo; pero al capitalismo, ni se puede ni se deja humanizar, pues en piedra filosofal científica su sistema estable de poder es el crimen, programado por corruptos saqueadores, explotadores de parias en famélicas legiones esclavas hasta su mutilación como sistema criminal (hijxs del IMPERIO USA madre de la OTAN y sobrino del Tío Sam). Y, ese postre final de esa alianza gubernamental, ese eslogan o pataleta de impotencia en “Porque fueron, somos. Porque somos, serán”… cuanto menos suena cómico (perdón, mucho más grave) si viene en boca de los que viven y forman parte del poder y como gobierno se codean con la monarquía heredera del genocidio, como uno más; llaman “Señores” a los herederos del franquismo, por lo que oírlo desde esa tribuna, da que pensar, cuanto menos es un insulto grave a “los que fueron”, más de un millón asesinado; desde ese templo intocable por encima de todo bien y mal, suena a provocación al menos a los que siguen sin justificación que lo sostenga, en las cárceles, también a los sin techo y sin trabajo, a las víctimas de mafias de todo tipo especulando con la sociedad: VERGUENZA. Y, sí, a tantas cosas suena que no siempre se pueden decir.

Nace en las Indias honrado,

donde el mundo le acompaña;

viene a morir en España

y es en Génova enterrado.

Y pues quien le trae al lado

es hermoso, aunque sea fiero,

poderoso caballero

es don Dinero!

El PSOE (d` Suresnes) siempre ha renunciado a estas conquistas para apoyar a las mafias financieras. No solo no quiere derogar la ley de reforma laboral del PP, por orden empresarial (como esas dos gigantes “potencias” del sistemas capitalista sindical), ni siquiera la de seguridad ciudadana llamada ley mordaza que asegura la paz y el orden a los empresarios, tampoco quiere regular el precio de la vivienda en alquiler el que en los últimos años determinan las mafias europeas, en su España, la que los hijos de la santa sede vaticana inmobiliaria está desorbitando desde hace años (“entre una ocupación intencionada”) y un volumen descomunal amañado en miles de miles de millones adulterados, contra millones de trabajadores ancestrales que no pueden acceder ni aún teniendo un sueldo “decente”, si es que eso existe. Tampoco invierten ni una mierda en sanidad (lo que para algunos supondría un desayuno o velada en degradación), donde vemos que cada día la pública recortada de personal y de presupuestos en decremento a la privada; por el contrario, la mayoría de serviles junto al gran amo viven su mejor momento histórico llevándose millones de euros de las arcas públicas; ni potencian la enseñanza pública, una conquista que resultó “gratuita” a coste de represión y tortura física, al contrario de lo que hacen con la privada y concertadas en tremenda generosidad, el 90% de ella religiosa, pues con la iglesia empresarial, que no es otra que la llamada religiosa, hemos topado.

La banca manda en ella, todo el campo es orégano en el Vaticano como en la Moncloa. No solo no han devuelto los 43.225 millones que el Estado les inyectó en el famoso rescate bancario, el Gobierno parlamentario centro “izquierda”, no lo exige. La “crisis”, causada por la pandemia aceleró su planificada reconversión económica tecnológica-social, ganado miles de millones de euros, quién puede dar más, ni la guerra por el petroleo!! Han implantado por orden del Dios dinero más comisiones por cualquier tipo de operación, hasta cobran por retirar tu pensión, mientras estamos con más de cuatro millones de trabajadores en paro forzoso y otros tantos, con ERTES, pagados por el Estado; luego están todos los muertos de hambre que no encajan (“en ese pueblo que pasa hambre”, por el que ponen mesas oficiales en la calle a recaudo), esos, que no les atiende ni Dios ni el Papa, y, mientras… Mercadona, El Corte Inglés, Florentino Pérez, Amancio Ortega y su hija, la Sra. Botines, Carlos Torres, los piratas de la energía, las mafias inmobiliarias de toda Europa especulando y alterando los precios como andar por sus corrales, o si lo prefieren como Pedro por su casa, en esta su casa España, señor presidente; hasta el propio Vaticano al que ha visitado como creyéndose encontrar con Dios o el Rey, y otros tantos y más parásitos… viven su siglo de oro.

PD.

(“Azucena Roja”) Porque cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora, en Bertolt Brecht, de comenzar a decir la verdad. Pronto sintió ella, la llamada de su conciencia, la necesidad de participar frente al descalabro de la delincuencia gubernamental dentro de la vida social y política en su tierra canaria; desde muy joven se afilió al PSOE, valiente y decidida, veloz como el relámpago, entre actos de conciencia despereza y alimenta una militancia sin perjuicios, rodeada exclusivamente por hombres que se autodenominaban socialistas. Fue creciendo abriendo bien los ojos y desperezando oídos; aprendiendo del día a día observa que la mayoría de mujeres no participan en la lucha social, y eso sí era un problema para una militante comprometida, por lo que en 1019, funda la Liga Femenina Socialista, para junto al resto de compañeros y camaradas luchar juntas codo con codo por su emancipación como mujeres de clase trabajadora marginadas. En uno de sus llamamientos, proclamó con motivador y ferviente entusiasmo ante varios cientos de hombres: “…Y cuando la mujer lucha, pobre de los cobardes, desgraciados traidores, porque sabemos vengarnos con todo el coraje de una hija del Teide”. Mujer, revolucionaria, luchó contra el fascismo de una forma espectacular desenmascarando los falsos socialistas. En marzo de 1932 en ¡Alerta camaradas! anuncia la llegada a tierra canaria de dos miembros del fatídico Partido Socialista Obrero Español y dice: “Serán dos enviados de los que hoy rigen ‘la nación’ (adelanta lo que piensa que dirán): “Esta tierra canaria os pertenece. Echad abajo esa enseñanza religiosa, que miente a sabiendas. Hemos votado una ley para acribillaros a balazos si os atrevéis a contradecirnos. Hemos deportado a vuestros camaradas por haber llevado a la práctica todo lo que nosotros le hemos dicho en mítines y folletos, sin comprender que todo se puede decir cuando se trata de recolectar electores, pero que está prohibido que a esas cosas se les dé forma (hace una pregunta a forma de reflexión sobre los enviados que rigen ‘la nación’): “Nos vendrán a hablar de la ley de fugas del Parque de María Luisa (Sevilla), de los obreros muertos en lo que llevamos de República, o de todas sus leyes hipócritas?”.

¡En esas estamos, aún, Azucena Roja!!!

(*)Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)