Argentina_Contra la privatización: “Una vacuna es un bien universal”

Argentina

Bohoslavsky señaló que el debate de la privatización que se pretende instalar “no es un debate porque esto es una negación de un criterio científico racional. Que tengan acceso a la vacuna las personas que tengan poder adquisitivo y que no tengan acceso millones de personas que no la pueden comprar es un interés egoísta y muy despreciativo de la condición humana”, enfatizó.

“Si las personas que tienen poder adquisitivo compran la vacuna y se la aplican y en su derredor varios millones de personas no se la pueden aplicar, la enfermedad va a persistir. Las personas vacunadas estarán medianamente a salvo y las personas no vacunadas serán parte del grupo humano que va a enfermar y morir. Esto no es una política sanitaria”, insistió.