Argentina_Salud Comunitaria: Contra el extractivismo y el terricidio, para defender el Buen Vivir

En particular el agua, que es sinónimo de vida, patrimonio social, natural y cultural, merced a su mal uso, abuso y contaminación por las industrias capitalistas, corre el riesgo de volverse un recurso de acceso muy limitado en los próximos años. El agua, como la salud misma, es un bien común, que no puede y no debe convertirse en una mercancía. Tendríamos que defenderla comunitaria, solidaria y democráticamente.