La OMS y el cuento del coronavirus

El problema de las enfermedades zoonóticas es que no se pueden erradicar si no se mata la existencia mundial de todos los animales que las transmiten. ¿Son los murciélagos? Probablemente. Pero los coronavirus no se acabarán porque los murciélagos son el 25% de las especies animales en la tierra, son imprescindibles, viven mucho tiempo y puede haber hasta 60 mil en una cueva, dice Quammen en Il Manifesto,. La clave es no molestarlos. Dejarlos vivir en sus cuevas con sus coronavirus y respetar su diversidad. En realidad, no entrar a los bosques silvestres con las topadoras para desmontar y alborotar a los virus que duermen tranquilos en su hábitat.