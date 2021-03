Uruguay: Fuera represores de las organizaciones sociales

18 Marzo 2021

Entre ellas la Presunción de Veracidad de la policía frente a los ciudadanos, el Gatillo Fácil contra la población de los barrios obreros, el libre porte de armas para los militares jubilados de la Dictadura, la creación de nuevos Servicios de Inteligencia fuera del control de la Sociedad, etc., etc., que el Referéndum de los 135 artículos promovido por la cúpula del PIT-CNT, de FUCVAM, la FEUU, la INTERSOCIAL FEMINISTA y el Progresismo no derogan.