Constructoras de Futuro: Vandana Shiva (videoconferencia)

“Tenemos que darnos cuenta que somos seres autónomos no somos objetos. Y como seres autoorganizados, y como seres autónomos nos conectamos a otros en mutualidad. Somos autónomos, pero integrados, autoorganizados pero diversos y al verlo entonces, la autoorganización se convierte tanto en un derecho como un deber y comienza a dar forma a distintas políticas”

Todo aquello en lo que trabajo surge de mí misma como el amor a la vida y el amor a la libertad, sea lo que sea, ya sea protección de las semillas o estar con mis hermanas mujeres campesinas defendiendo la tierra, el territorio, el

suelo, todo tiene que ver con la defensa de la vida desde un lugar de amor y en defensa de la libertad, desde un lugar de resistencia también en contra de la falta de libertad.

… los mismos procesos de colonización, que es el proceso del patriarcado, es colonizar la tierra y transformarla en propiedad, que también las semillas sean propiedad intelectual, evitar que los seres humanos sean autónomos, convertirlos en usuarios de máquinas y algoritmos. En el centro de la colonización está la codificación de los bienes comunes y la colonización de la naturaleza está muy relacionada también con la colonización de las mujeres, qué es de la misma forma en que la madre tierra se convirtió en estéril, la mujer como una criatura autónoma productiva, creativa que sostenía la economía la sociedad, se convirtieron en cuerpos vacíos, objetos para su explotación y todo el trabajo que hacemos, toda la creatividad y el conocimiento que tenemos se ha transformado en un no conocimiento y un no trabajo, pero el mismo proceso de colonizar la naturaleza y a las mujeres ha socavado los fundamentos mismos de la vida. Cuando se explota a un río y se lo sobreexplota se le está asesinando y ese río es el agua de las personas de hoy y de las personas de mañana, cuando a través de la codicia se queman combustibles fósiles y sea se genera el 50 por ciento más de los gases que fomentan el calentamiento global se está robando el futuro de las futuras generaciones; motivo por el cual la juventud es muy consciente de la crisis climática y tenemos movimientos como los “viernes por el futuro” pero lo que aún falta es interconectar estas tres organizaciones y el día que la humanidad se despierte a esto el poder de la tierra, el poder de las personas, será un poder creativo completamente imposible de detener en su camino hacia el cambio.

Mi formación básica es como física, hice un doctorado en teoría cuántica, por lo cual mi información intelectual tiene que ver con la no separación, tiene que ver con el potencial.

La idea de que las mujeres son biológicamente inferiores es un esencialismo creado por el capitalismo, por el patriarcado capitalista. Las mujeres deben ser importantes agentes en la democracia, en la cultura, en la política, por eso la separación entonces entre el potencial de los distintos potenciales es parte misma de mi educación, mi despertar a percibir la violencia del patriarcado capitalista y luego dar una forma a la filosofía de reconocer el poder creador de las mujeres comenzó con una experiencia personal, estaba yendo a Canadá para hacer mi doctorado y bueno mi padre había sido un conservador de bosques que visité durante toda mi infancia y en este bosque de roble en particular había desaparecido y un río se convirtió en apenas un goteo una gota de agua y para mí sentí como que me hubieran cortado un brazo y esto fue muy problemático para mí, empecé a hablar de esto, cuando volvió desde el y aprendí de este nuevo Movimiento Chipko qué significa qué es un movimiento en mi zona, fui a Canadá pero hice un compromiso de voluntariado con este movimiento. Hice entonces mi doctorado en teoría cuántica en Canadá, pero en la Universidad de Chipko -que es un doctorado en las montañas de mi región sobre ambientales- y esto fue lo que dio forma a mi compromiso con ser una activista de la ecología y mantenerme informada.

No importa donde sea la destrucción de la ecología son las mujeres las que si levantaban no porque sus genes les decían que estén más cerca de la naturaleza sino porque les habían las habían dejado a que se encarguen de las cosas básicas proveer agua y combustible y todas estas cosas que no se considera trabajo, no se considera parte de la economía, entonces se les había dado la tarea de que se encarguen de que esas cosas básicas que se necesitan las sociedades, se convirtieron así en expertas en la sostenibilidad, en la ecología, en la supervivencia.

Otro cambio fue cuando el 1984 dos acontecimientos muy violentos sucedieron en India; uno fue un levantamiento de cambios vecinos en el estado de Punjab que es donde la “revolución verde” primero se introdujo en el tercer mundo hasta entonces solamente estaba presente en el primer mundo, pero esta “revolución verde” como se le dijo no era revolucionaria no era verdad era simplemente violenta, era tecnología que se introdujo en la agricultura y destruyó la agricultura. Por eso un levantamiento de campesinas y las mismas que las mismas empresas que introdujeron estos químicos tuvieron un derrame y miles de personas murieron. Trabajaba en ese momento con la universidad de las Naciones Unidas- un programa de paz y transformación- y había un foco sobre recursos naturales y dije aquí está sucediendo algo. Entonces escribì un libro llamado “La violencia de la revolución verde”, porque a mí saber no es una carrera, saber para mí, la investigación no tiene que ver con agregar otra publicación en una lista

del currículum; sino el conocimiento es la guía para la acción y si sabemos que algo está mal, entonces haremos todo para evitar que ese mal continúe tanto a través del conocimiento como de la acción y ahí es cuando me comprometí

a continuar investigando sobre la violencia de la agricultura industrial y así es que luego de muchos años me convertí en una experta en este campo, solo para evitar ese daño y también me comprometí desde el 84 a promover la agricultura sin violencia.

Y así es que llegué a una reunión en la que esta misma compañía quiso ser parte de una iniciativa para evitar la violencia, querían ser parte de ella e introdujeron también una iniciativa para apropiarse de las semillas y comencê entonces a defender las semillas. Y cada uno de mis grandes cambios ha sido despertado por una gran violencia en contra de la tierra y en contra de las personas.

Comencè mi trabajo con la ecología a principios de los setenta, mi trabajo intelectual es mucho más antiguo y mi historia feminista desde el momento que nací, tuve la suerte de tener unos padres maravillosos y una madre feminista maravillosa.

Y tenemos debilidades, el colonialismo y su expresión del capitalismo, del patriarcado capitalista, ha generado codicia, generación de ganancias y la dominación hacia las mujeres, pero esto también está relacionado con el antropocentrismo, la idea de que los seres humanos son superiores a otras especies, se relaciona a lo que llamamos el apartheid ecológico, estamos separados de la naturaleza y es al mismo tiempo los mismos procesos que también han creado un nuevo racismo, de que alguna forma las personas de color son inferiores a los blancos, porque el colonialismo debía ser justificado con la superioridad de una cierta piel, de una religión: la cristianidad; de un género: hombres. Todo esto era un paquete, cuando lo vemos como un sistema, era un mismo paquete, es que los movimientos surgieron a través del tiempo enfocándose en distintas facetas, de este ente común, que era una guerra en contra de la vida, una guerra en contra de la autonomía, de la auto-organización. Una guerra en contra

de la diversidad. Pero todas estas facetas estaban interconectadas con la causa raíz y la forma raíz la causa del colonialismo y el patriarcado capitalista las fuerzas impulsoras eran la codicia la extracción y generar ganancia como se pueda, por cualquier medio y crearon narrativas para probar y justificar su explotación como misiones civilizadoras, diciendo no te estamos explotando, te estamos civilizando, sin nosotros son bárbaros, son inferiores y esa narrativa a quebrado y fragmentado los movimientos. Tenemos entonces un movimiento de “Black lives matter”/Importan las vías negras, tambièn movimiento de las mujeres, luego “Viernes por el futuro” hablando del futuro, tenemos un derecho a la madre tierra, género, el antiracismo y el interés de las futuras generaciones entonces que tenemos que hacer ahora que sabemos que tenemos una ventana de 10 años para la transición sabemos que si en los próximos 10 años no generamos un cambio destruiremos las condiciones para la vida humana en la tierra así como lo hemos hecho con otras especies y no es especulación. Es la extrapolación en la que aquello que se ha hecho a otras especies y otras culturas, los ecocidios,

los genocidios de los pueblos originarios, está todo aquí, el femicidio de las mujeres están ahí, así que quienes hablan de la ciencia basada en evidencia, esta es ciencia basada en la evidencia, estamos camino al colapso y la extinción pero se creen tan superiores que quieren escapar a Marte y de alguna forma sobrevivir mientras este planeta lo arruinan.

Es que primero hay que despertarse a esta ventana de 10 años, en segundo lugar despertarse a la raíz común de las injusticias. No las expresiones diferentes sino las raíces que son comunes. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que tenemos la creatividad, tenemos el poder creativo para hacer el cambio que queremos ver, no hace falta que esperemos a que alguien venga y diga despiértense. No, el despertar viene de adentro, esto es un poder que està dentro de nosotros y la separación ha sido impuesta. La no separación es la realidad de nuestras vidas, nuestra no separación de la naturaleza, nuestra no separación como seres humanos y nuestra no separación con otras generaciones.

Esto es tanto una ley como las leyes de no separación de la teoría cuántica y necesitamos entender también la teoría

cuántica de unidad entre la especie humana y otras especies y dentro de la misma especie humana. Una vez que cambiemos esta conciencia todo tipo de posibilidades se abren y de nuevo digo esto en base a la ciencia basada en la evidencia y he hecho esto hemos visto guardando apenas unas semillas, tenemos todo un sistema que puede enfrentar a los problemas de salud, que no crea pandemias como esta tecnología, esta agroindustria con

transgénico, que se infiltra en todos lados todo. Esto es algo que podemos hacer está en nuestras historias y por eso tenemos que ser puente hacia el futuro.

Tiene que ver con aquellas mujeres que contra toda posibilidad siguen guiando a las generaciones a su futuro y tenemos que darnos cuenta de que somos una ola con la naturaleza, uno como humanidad y tenemos una vida común como una humanidad en un planeta; ese despertar abre ventanas que se han cerrado por el patriarcado capitalista y nos impiden movernos nos impiden cambiar, nos impiden ser agentes de cambio

Toda mi vida de activismo como mencioné y las acciones en las que estuve involucrada, han sido inspiradas por la no violencia contra las fuerzas de la violencia. Por ejemplo las fuerzas de la violencia contra el Punjab destruyendo la

agricultura con la “revolución verde”, la obligación de pesticidas, monsanto queriendo poseer apropiarse de las

semillas.

Así que hay tres secciones,que he aprendido, que experimenté y aprendí.

Primero es la autoorganización. Tenemos que darnos cuenta que somos seres autónomos no somos objetos.

Y como seres autoorganizados, y como seres autónomos nos conectamos a otros en mutualidad. Somos autónomos, pero integrados, autoorganizados pero diversos y al verlo entonces la autoorganización se convierte tanto en un derecho como un deber y comienza a dar forma a distintas políticas.

En todas partes del mundo se ha convertido en una crisis, porque en lugar de ser por la gente y para la gente,

en todo momento vemos que se trabaja para las corporaciones por las corporaciones, o para los millonarios por

los millonarios. Entonces la representación democrática está fallando a la humanidad y fallando a los pueblos.

Necesitamos una democracia participativa que surge de todos, dándose cuenta que pueden hacer la diferencia. No tenemos que esperar a que alguien sea elegido, porque hoy es muy pobre es muy pequeña la influencia que tenemos a través del voto en comparación a grandes lobbys.

Luego, segundo punto: la globalización de los últimos años ha sido una recolonización y si vemos las cifras por ejemplo de extinción de las especies, de la crisis de agua, la crisis de refugiados, estos últimos 20 años han sido devastadores para la sociedad y el planeta, así que tenemos que relocalizar la economía y re-economizar la economía.

El tercer punto es el poder de la conciencia, el poder de la verdad, muchas personas se sienten desahuciadas cuando los gobiernos con la influencia de grupos corporativos, escriben, elaboran leyes para quitarles libertades. Y luego las gentes dicen bueno y ahora qué hacemos?

Los ingleses intentaron hacerlo en Sudáfrica, en India, que sea ilegal para nosotros por ejemplo hacer producir nuestras propias semillas ellos aprobaron una ley para poder ganar royalties. La naturaleza lo da de manera gratuita, lo necesitamos para nuestra supervivencia, continuaremos trabajando y esto es lo que llamamos la ley de la verdad. Cuando vi entonces a los monsantos del mundo queriendo apropiarse de las semillas a través de la ingeniería genética, comenzamos también un movimiento “nadie inventa una semilla”. Esto es una mentira, salvaremos a las semillas y no aceptaremos leyes que hagan ilegal el compartir semillas, este es nuestro deber para nosotros, unos con otros, con la tierra y para futuras generaciones y no dar el consentimiento a la injusticia, a leyes brutales, es la expresión más alta de la humanidad y es la expresión más alta de nuestra libertad.

Gracias!