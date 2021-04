Chile: Esas irreprimibles ganas que a veces nos inundan

No olvidemos ni por un momento: el Chile que vivimos ahora dirigido por un pobre millonario, represor y mentiroso, es el resultado de la gestión previa de la Concertación y su apéndice inútil, la Nueva Mayoría

¿Será que la fracasada candidata no tiene idea del mundo en el que vive?

No olvidemos ni por un momento: el Chile que vivimos ahora dirigido por un pobre millonario, represor y mentiroso, es el resultado de la gestión previa de la Concertación y su apéndice inútil, la Nueva Mayoría.

No es posible explicar el avance de la derecha más cruel y recalcitrante del mundo, si no se tiene en cuenta el concurso de los conversos que alguna vez fueron de izquierda, así haya sido de la boca hacia afuera.

Esa izquierda travestida y traidora gobernó el país cuando la derecha no podía hacerlo, desacreditada como estaba por su íntima, cómplice y criminal connivencia con la dictadura de Pinochet.

La Concertación hizo el trabajo sucio que no podía hacer nadie más: persiguió con encono a la izquierda consecuente, desmovilizó al pueblo, hizo desaparecer la prensa libre, permitió la impunidad, dio la espalda a la justicia, defendió al genocida Pinochet, no recuperó las empresas que el tirano regaló a sus amigos, no movió un dedo por arreglar la vida costaleada de la gente víctima del tirano y un vergonzoso etcétera.