Mèxico_Zapatistas: Mandar obedeciendo, la ruptura del cerco

Bajo esta premisa, se considera a los autogobiernos como formas de resistencia y de conformación de un sujeto autonómico que se constituye en un interlocutor frente al Estado y frente al cual impone una negociación, pero paralelamente, si ésta fracasa, se van construyendo los autogobiernos de facto. Por ello, los autogobiernos no se

los zapatistas señalan claramente: “el nuestro no es un territorio liberado, ni una comuna utópica. Tampoco el laboratorio experimental de un despropósito o el paraíso de la izquierda huérfana”.

Los autogobiernos no son considerados “islotes libertarios dentro del universo capitalista”. En “Leer un video”,

Los indígenas no difunden una imagen idílica de sus movimientos “suponiendo que estos agrupamientos avanzan saltando todos los obstáculos”, critica que no parece fundarse en la investigación empírica y en un conocimiento profundo de la autonomía indígena.

Se remarca la importancia de la participación de las mujeres en los diversos niveles y espacios de la vida comunitaria y municipal, en particular, en las instancias de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, a efecto de lograr una sociedad más justa y equitativa, desarrollando acciones concretas para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas.

El estudio de los gobiernos indígenas contemporáneos en América Latina, particularmente en México, desde una perspectiva integral y comparativa, muestra la naturaleza transformadora de estos procesos no sólo en su articulación, las más de las veces contradictoria con los estados nacionales existentes, sino también en el interior de los sujetos autonómicos.

Así, no se trata sólo de la existencia de autogobiernos tradicionales indígenas que se desarrollan de diversas formas a lo largo de la colonia (la República de indios) y la vida independiente, y que perduran hasta nuestros días en numerosas comunidades de la geografía latinoamericana.

Tampoco se trata de competencias y atribuciones establecidas desde arriba, administrativamente o por modificaciones constitucionales, pisos y techos de modelos que no corresponden a realidades concretas y que denotan los límites de una ciencia social a la zaga de los procesos socio-étnicos.

Bajar y no Subir”,

Convencer y no Vencer;

Proponer y no Imponer;

Obedecer y no Mandar;

Construiry no Destruir;

Representar y no Suplantar;

“Servir y no Servirse;

Pensar en los gobiernos autónomos y su relación con los estados-nación latinoamericanos implica también, para los movimientos indígenas y no indígenas, una responsabilidad teórica y política con una resistencia nacional y anti-capitalista frente al proyecto hemisférico que Estados Unidos y sus aliados pretenden seguir imponiendo sobre el continente en la nueva expresión de la mundialización del capital. América Latina está siendo afectada por proyectos, convenios o programas regionales de origen estadounidense como ASPAN, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, el Comando América y diversos tratados de libre comercio, así como la invasión corporativa, en sus distintas modalidades económicas, políticas y militares que forma parte de la nueva configuración mundial que ha traído consigo la globalización trasnacional y un obstáculo de enormes dimensiones para el desarrollo de los autogobiernos de los pueblos indígenas y las ciudadanías.

modelos económicos de corte keynesiano en los países capitalistas, no sólo redefinió las esferas de influencia e intervención entre los países del norte y del sur (antes llamados países desarrollados y en vías de desarrollo); sino entre los mismos países del norte. La Unión Europea y su antecedente, la Comunidad Económica Europea, así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), surgieron como paradigmas de una nueva reestructuración regional del capital.

Específicamente, el EZLN, se ha dirigido a estudiantes, campesinos, obreros, amas de casa, intelectuales, pequeños empresarios, asalariados, profesionistas de todas las razas, todas las religiones, todas las etnias para formar una nación distinta donde, como ellos dicen, “quepan todos los mundos”. No reivindican la libre determinación para dar continuidad a la marginación estructural de raíz colonial y funcional también en la globalización neoliberal.

De ahí, su precariedad y su constante batallar por sobrevivir y desarrollarse, por extender sus niveles de articulación

intracomunitaria, municipal, regional y nacional, así como ampliar los ámbitos de resistencia, solidaridad y coordinación internacionales.

También, debe tomarse en cuenta que las autonomías no establecen en todos los casos un régimen o un nuevo nivel de gobierno (con la excepción de Nicaragua), no crean derechos corporativos ni fueros, no crean reservaciones. Tampoco identifican territorios autónomos o una división administrativa de territorios específicos en la geografía nacional, como si ocurre en los casos de Nicaragua o el Estado español.

En el caso de México, específicamente, los Acuerdos de San Andrés reconocen el derecho de los pueblos a la autonomía en el marco del Estado mexicano y, en consecuencia, establecen las competencias internas de las autoridades indígenas, sus obligaciones en el ejercicio de esas competencias, y las obligaciones compartidas y/o exclusivas de los poderes federales, estatales y municipales.

Sin embargo, el marco jurídico no reconoce los niveles comunitarios y regionales de gobierno.