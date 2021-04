Argentina: Tener la tierra, tomar la tierra

no es sólo un grupo de familias que en su desesperanza se juntan en terrenos baldíos para reconstruir la vida. Son fotos brutales de aquello fundacional que no se discute cuando los que no tienen dónde caerse muertos ocupan una parcelita desnivelada de este mundo: nunca se discute a los grandes propietarios de la tierra. Los terrenos rellenos de basura y que reciben el agua de todas partes en los atrás de la Escuela 6 de Olavarría son las sobras que el sistema deja para que tomen los pobres. Son fiscales y ni siquiera hay countries que los reclamen . Pero la tierra, la que es parte de la vida, se transforma en una ajenidad, en una mercancía. Entonces, dice el escritor y psiquiatra Alfredo Grande, “algunos tienen derecho a que sean mercancía y otros no tienen ese derecho porque no pueden entrar en el circuito mercantil y entonces reciben las sobras del banquete”.