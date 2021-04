La masacre de los chicos

El debate sobre la nueva normalidad es otro de los disfraces de la cultura represora. Porque, aunque sea nueva, de ninguna manera será normalidad. Sin embargo, los disfraces no deben subestimarse. Tienen efectos análogos a la publicidad. Construyen con prisa y sin pausa el alucinatorio político social. Una de las formas de neutralizar esos efectos son los “analizadores históricos”. Analizador en tanto tracciona lo fundante a la superficie y entonces lo esencial es visible a los ojos. Aclaro que a los ojos encubridores del sentido común. La matriz mercantil y con voracidad lucrativa de las mega empresas no son análisis de las izquierdas trasnochadas. Lo dicen los orgullosos jefes y jefas de los Estados Opulentos del Occidente. Una vacuna por el amor de Dios, del Fondo, de Pfizer, porque parece que el covid 19 no respeta jerarquías ni clases dominantes.