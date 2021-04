Libro “Capitalismo patològico”: una llamada para irrumpir el ahora…

Con las palabras de Corsino Vela, abrimos el debate que nuestro libro viene a reclamar…esperemos seáis muchxs. Capitalismo patológico no es «solo» un libro, es una enésima, última, llamada para irrumpir el ahora…

«Poner la pandemia en su contexto significa dotarla de dimensión política y de significación de clase; en primer lugar porque la enfermedad es instrumentalizada políticamente por la clase dominante para el control social de masas y para dar cobertura y legitimidad a una reestructuración productiva comandada por ella; en segundo lugar, porque la pandemia no afecta por igual a la población proletarizada que a las facciones gestoras beneficiarias de la actividad económica; no afecta por igual a los barrios ricos o pobres, ni a los países. Es una cuestión eminentemente política, además, porque su gestión ha estado predeterminada por la política de gasto público en sanidad de los últimos años y continúa estándola por la necesidad de la contención del deficit.

Por eso mismo y en la eventual recomposición del espacio de intervención antagonista a que pueda dar origen la reestructuración, hay que contemplar, en primer lugar, el papel que puede desempeñar la inteligencia social del saber-hacer demostrado durante la pandemia por esa subjetividad abnegada y generosa y su proyección práctica, tanto en la atención sanitaria, como en la subsistencia. Romper con el impasse cultural de la izquierda del capital dominante solo será posible mediante la necesaria elaboración teórica de esa conciencia comunitaria puesta en práctica en las situaciones de emergencia y que en el estado de normalidad es sistemáticamente pervertida por las relaciones sociales de producción capitalista. Sacar a la luz el potencial de transformación de esa conciencia práctica comunitaria de la fuerza de trabajo, en el ámbito del trabajo socialmente necesario, es fundamental para que no se disuelva en su recuperación por el capital con el restablecimiento de la normalidad.

La sorpresa y el miedo no explican por sí mismos la pasividad social para dar una respuesta a la pandemia sobre una base que no supusiera la cesión de soberanía y autonomía, como la que se ha puesto e manifiesto. Esa incapacidad tiene que ver con la desactivación social del pacto de bienestar, pero también con el desgaste de las formas de contestación del ciclo de reestructuración de las últimas décadas del siglo veinte y su deriva hacia la expresión simbólica, ritual y mediática que, al fin y al cabo, no es sino una exhibición de la impotencia. Y desde luego también tiene que ver con el progresivo vaciamiento de vínculos comunitarios en la sociedad capitalista avanzada, con la privación de recursos materiales necesarios para la autoprotección física y psicológica que están en manos de las instituciones del estado.