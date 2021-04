Perù_Editorial de “Lucha Indígena”: Los pueblos eligen luchar

En lo concreto, los candidatos no representan a las organizaciones campesinas ni a los pueblos amazónicos. No estamos en sus pantallas ni parlantes. Los millones presupuestados no se nos reparte a pedido. Las deudas sí, las concesiones y amenazas sí. El miedo, cómo no, por montones. Como en una pesadilla de la historia, nos preguntan sin escucharnos, nos dejan elegir entre la masacre o la resignación. Por ley, y esto desde la colonia, se ve mal arrasarnos sin ultimátum.