Argentina: Andalgalá dice NO y resiste

Desde las asambleas que participamos en la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) nos preguntamos ¿cuántas veces hay que decir NO? ¿Cuántas caminatas tienen que hacer los pueblos para que escuchen nuestro NO? ¿Cuántos cortes de ruta se deben soportar? ¿Cuántas manos hay que alzar y entrelazar para decir NO PASARÁN? ¿Cuántos gritos hay que expresar? ¿Cuánto argumento real hay que presentar? ¿Cuantxs defensores del agua y la tierra tienen que soportar el dolor?

Se abrió un nuevo capítulo en el enorme libro de nuestras luchas contra la megaminería: M.A.R.A. (Minera Agua Rica Alumbrera) comenzó a operar ilegalmente en el Nevado del Aconquija. Y lxs catamarqueñxs dijeron una vez más que NO. Y en ese NO, nos plegamos desde todo el NOA, desde la Patagonia, desde el Litoral, desde Buenos Aires y toda la región centro, desde el NEA, desde cada rincón del territorio en donde hay una asamblea.

Somos muchxs lxs que sentimos ese nudo en la garganta, esa angustia asfixiante de saber que están perforando los cerros y de tener compañerxs presxs. Porque decir “tocan a unx, tocan a todxs” no es un eufemismo. No hay consenso social para la megaminería. Nuestra angustia, esa angustia colectiva, es la misma que sentimos en el 14° encuentro de la UAC, en 2010, cuando recorrimos Andalgalá al grito de NO es NO y compartiendo en la plaza conociendo la historia de la asamblea El Algarrobo y su larga lucha de tantos años. Esa angustia, ese nudito en las gargantas de miles de personas, se parece bastante a un puño cerrado en alto. Porque si algo nos enseñó esta lucha, es que resistimos colectivamente a los embates del extractivismo.

Así sucedió cuando quisieron anular la Ley 7.722, aquel diciembre de 2019 en Mendoza, en que inundamos sus calles y sus rutas de resistencia. Lo mismo que hoy sucede en Chubut con los insistentes intentos de aprobar la Ley de Zonificación Minera a fuerza de represión, corrupción, atentados y criminalización.