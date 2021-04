Argentina: LLamado a suscribir Carta abierta de apoyo al pueblo de Andalgalà

Carta abierta de apoyo al pueblo de Andalgala – Open Letter in support of the people of Andalgala

(See below for Open Letter in English)

CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Y A LAS AUTORIDADES NACIONALES DE LA ARGENTINA

16 de abril de 2021

Por la presente expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación que está viviendo la población de Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca, a partir del ingreso de máquinas perforadoras en el cordón montañoso del Aconquija, con fines de explotación a gran escala del yacimiento minero Agua Rica.

Desde todas partes de nuestra América-Abya Yala y el mundo entero, nos unimos a la Carta abierta (1) que, encabezada con las firmas del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fue suscrita en menos de 24 horas por más de 2500 docentes, investigadora/es, defensores del ambiente y de los derechos humanos y referentes de movimientos sociales y organizaciones populares de toda la Argentina.

En ella se expresa que el ingreso reciente de esta maquinaria perforadora ha provocado confusión y malestar, poniendo en alerta al pueblo de Andalgalá así como a quienes han venido acompañando su reclamo en contra de la explotación megaminera, impulsado desde hace más de una década por la Asamblea El Algarrobo. Según se entiende, la presencia de dicha maquinaria obedecería a la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020), del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera canadiense Yamana Gold y cuestionado judicialmente por la población local.

Lo que esta autorización no ha considerado, se señala, es la existencia de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), así como de ambientes periglaciares dentro de la zona de exploración, violando lo dispuesto por la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La existencia de estos cuerpos de hielo perennes ha sido incluso constatada por el propio Ministerio de Minería de Catamarca en una inspección llevada a cabo en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como por otra inspección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizada el 5 de marzo del corriente. Respecto de la existencia de ambientes periglaciares, el Ministerio de Minería provincial consideró que deberían realizarse estudios al menos por dos años, no obstante lo cual autorizó la exploración, violando el principio precautorio y preventivo dispuesto en la Ley General del Ambiente y confirmado por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de marzo de 2016.

Esta exploración implica perforaciones y extracción de agua del río Minas, el cual forma parte de la cuenca del río Andalgalá, siendo este último el que nutre de agua a la población local.

En este sentido, se destaca que la exploración autorizada implica contaminación ambiental y social, pues no solo se afecta el agua, el suelo y el aire -elementos de los que dependen los seres humanos y toda la biodiversidad de la zona- sino que también afecta la identidad cultural de Andalgalá al deteriorar la continuidad de trabajos tradicionales, como el cultivo de frutales -especialmente nogal, membrillo y vid-, la producción de conservas vegetales, aceite de oliva y dulces, por mencionar algunas, para las que es imprescindible un ambiente sano y seguro. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectándose la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

A esto, la Carta abierta además suma que, el día lunes, 12 de abril, la Policía de Catamarca allanó violentamente domicilios particulares y detuvo a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, involucrándolos en el incendio de las oficinas de la minera Agua Rica en la ciudad de Andalgalá. Estas personas permanecen privadas ilegalmente de su libertad y se esperan nuevas detenciones en estos días.

La coincidencia entre el reclamo social provocado por la presencia de maquinaria en el cerro y estas detenciones resulta altamente sospechosa, más aún si se tiene en cuenta que el pueblo de Andalgalá, así como la Asamblea de vecinas y vecinos mencionada, viene manifestándose todos los sábados desde hace 11 años en las Caminatas por la Vida y siempre de manera pacífica, aun cuando no encuentren respuesta institucional a sus denuncias. Nos preocupa sobremanera la persecución política que se está dando, viéndose afectados los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal y a la libre expresión de la población en el marco de un sistema de gobierno democrático.

En función de todo lo expuesto, reclamos junto a la Asamblea El Algarrobo y la enorme cantidad de referentes y organizaciones argentinas, la inmediata liberación de las personas detenidas, el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona y el cese del hostigamiento a quienes defienden el ambiente, la salud y la vida. Asimismo, nos unimos al reclamo de que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de 11 años por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

PRIMERAS FIRMAS:

Jubileo Sur/Américas

MiningWatch Canada

Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Canada

Acción Ecológica, Ecuador

SOLdePAZ.Pachakuti, Asturies Estado Español

Alejandro Dausá, Bolivia

Juliette Renaud, Amis de la Terre France / Amigos de la Tierra Francia

Lucile Daumas, Francia

Ecologistas en Acción, España

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, Palestine

Palestinian Land Defense Coalition, Palestine

Centro de Estudios Heñoi, Paraguay

Comuna Caribe, Puerto Rico

Rede Jubileu Sul Brasil

Jubileo Sur Américas/Cono Sur

Instituto Equit – Gênero, Economia e Cidadania Global, Brasil

DECOIN Defensa y Conservación Ecológica de Intag, Ecuador

RACDES, El Salvador

PAPDA Haïti

Ana Agostino, Uruguay

Luís Carlos Moro, Brasil…

OPEN LETTER TO THE AUTHORITIES OF THE PROVINCE OF CATAMARCA

AND TO THE NATIONAL AUTHORITIES OF ARGENTINA

April 16, 2021

We hereby express our deepest concern for the situation being experienced by the people of Andalgalá, in the Argentine province of Catamarca, as a result of the entry of drilling machines into the Aconquija mountain range, for the purpose of large-scale exploitation of the Agua Rica mining deposit.

From all parts of our America-Abya Yala and the whole world, we adhere to the Open Letter (1) that, under the initial signatures of Nobel Peace Prize laureate Adolfo Pérez Esquivel and the Mother of Plaza de Mayo-Founders´ Line, Nora Cortiñas, was signed in less than 24 hours by more than 2500 teachers, researchers, environmental and human rights defenders and representatives of social movements and popular organizations from all over Argentina.

The letter states that the recent entry of this drilling machinery has caused confusion and uneasiness, putting on alert the people of Andalgalá and those who have been accompanying their demand against the mega-mining exploitation, led for over a decade by the El Algarrobo Assembly. It is understood that the presence of this machinery is due to the authorization by the Catamarca Ministry of Mining (Res. 310/2020), of the Advanced Exploration Plan presented by the Canadian mining company Yamana Gold and judicially questioned by the local population.

What this authorization has not considered, it is pointed out, is the existence of glaciers inventoried by the Argentine Institute of Nivology, Glaciology and Environmental Sciences (IANIGLA), as well as periglacial environments within the exploration area, violating the provisions of National Law 26,639 of Minimum Parameters for the Preservation of Glaciers and the Periglacial Environment.

The existence of these perennial ice bodies has even been confirmed by the Catamarca Ministry of Mining itself in an inspection carried out within the framework of the Environmental Impact Assessment, as well as by another inspection of the National Ministry of Environment and Sustainable Development carried out on March 5 of this year.Regarding the existence of periglacial environments, the provincial Ministry of Mining considered that studies should be carried out for at least two years, notwithstanding which it authorized the exploration, violating the precautionary and preventive principle provided in the General Environmental Law and further confirmed by the March 2016 ruling of the Supreme Court of Justice of the Nation.

This exploration involves drilling and extraction of water from the Minas River, which is part of the Andalgalá River basin, the latter being the one that supplies water to the local population.

In this sense, it should be noted that the authorized exploration implies environmental and social contamination, since it not only affects the water, soil and air -elements on which human beings and all the biodiversity of the area depend- but also affects the cultural identity of Andalgalá by deteriorating the continuity of traditional work, such as the cultivation of fruit trees -especially walnut, quince and grapevines-, the production of canned vegetables, olive oil and sweets, to mention a few, for which a healthy and safe environment is essential. We are faced with a violation of human rights considered in their interdependence and indivisibility: the right to a healthy environment, to life, health, food, water, housing and self-determination, among others, affecting the lives of the present population and future generations.

The Open Letter further adds that on Monday, April 12, the Police of Catamarca violently raided private homes and arrested members of the El Algarrobo Assembly, involving them in the burning of the offices of the Agua Rica mining company in the city of Andalgalá. These persons continue detained illegally, as no charges have yet been pressed, and additional detentions are expected momentarily.

The coincidence between the social protest caused by the presence of machinery on the mountain and these arrests is highly suspicious, even more so if we take into account that the people of Andalgalá, as well as the aforementioned Assembly of neighbors, have been demonstrating every Saturday for 11 years through “Walks for Life” and always in a peaceful manner, even when they have not found institutional response to their complaints. We are very concerned about the political persecution that is taking place, affecting human rights to freedom, personal integrity and free expression of the population within the framework of a democratic system of government.

Based on the above, we demand, together with the El Algarrobo Assembly and the enormous number of Argentine referents and organizations, the immediate release of the people detained, the withdrawal of security forces from the area and the cessation of harassment of those who defend the environment, health and life. Similarly, we join in their demand for the exploratory actions to be stopped as they are not only illegitimate, contrary to what has been expressed for more than 11 years by the people of Andalgalá, but also illegal.

INITIAL SIGNATURES:

Jubilee South/Américas

MiningWatch Canada

Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Canada

Acción Ecológica, Ecuador

SOLdePAZ.Pachakuti, Asturies Estado Español

Alejandro Dausá, Bolivia

Juliette Renaud, Amis de la Terre France / Amigos de la Tierra Francia

Lucile Daumas, Francia

Ecologistas en Acción, España

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, Palestine

Palestinian Land Defense Coalition, Palestine

Centro de Estudios Heñoi, Paraguay

Comuna Caribe, Puerto Rico

Rede Jubileu Sul Brasil

Jubileo Sur Américas/Cono Sur

Instituto Equit – Gênero, Economia e Cidadania Global, Brasil

DECOIN Defensa y Conservación Ecológica de Intag, Ecuador

RACDES, El Salvador

PAPDA Haïti

Ana Agostino, Uruguay

Luís Carlos Moro, Brasil…

