Derechos humanos: de la tenencia al ejercicio

Podría

decir para la gilada, pero no lo digo. Uno declara su amor, pero no necesariamente lo garantiza. Dime cuanto declaras, y te diré que careces. El énfasis en la positividad, es un indicador de carencia y no de abundancia. En el Himno Nacional Argentino, se canta tres veces: “¡libertad, libertad, libertad!”. Sin embargo, y es el centro de la cuestión, la libertad exige la lucha contra todas las formas de la esclavitud. La diferencia fundante entre las derechas y las izquierdas es cómo se llega a una positividad. Para las derechas es una enfática e inflamada afirmación. Para las derechas, es la negativización de todo lo que se opone a esa positividad. Un ejemplo que espero ayude: hay una opción por los pobres, pero no hay una opción contra los ricos.