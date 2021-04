Wallmapu: Comunicado de Comunidades agrupadas en la CAM

-Hacemos un llamado a nuestra gente a no caer en el juego del winka, que intenta dividirnos y hacernos pelear entre nosotros. Lamentablemente, la intervención de Mininco, aparte de traer violencia y confrontación, sólo beneficia económicamente a unos pocos dirigentes, porque actualmente la mayoría de nuestro pueblo está decidida a expulsar a la industria forestal, debido al grave daño ambiental que está provocando en nuestro territorio ancestral. A nuestra gente mapuche les invitamos a no equivocarse de camino, jamás miraremos como enemigos a nuestros propios hermanos, pero reafirmamos que ante la idea de forestal Mininco de armar a mapuche para que defienda sus intereses, no aceptaremos ningún ataque ni agresión en contra de algún militante o dirigente de nuestra organización, así como de ninguna otra organización de la lucha Mapuche. Por lo tanto, hacemos un respaldo expreso y firme a nuestros militantes y dirigente que habitan la zona de Lleu lleu.