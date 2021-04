Argentina: Caminata de Mujeres Indìgenas por el Buen Vivir

Seguimos nuestro transitar hasta provincia de Santa Fe, territorio qom y moqoit. Nos encontramos con varias comunidades con quienes creamos lazo y red de hermanas que no existían. Encontramos a varias hermanas que no sabían del Movimiento, de nuestro existir como mujeres indígenas organizadas. Las animamos a que puedan pararse frente a los machos de su comunidad, que pretenden acallar sus voces. Pudimos hablar mucho, compartir y animarlas. Esto nos fortaleció, seguiremos hermanadas y acompañándonos.

Nos llevó al pueblo más cercano, Cayastacito, habitado por más hombres campesinos y machistas, un lugar peligroso según nos comentó una mujer del poblado. Por razones de seguridad decidimos no pasar la noche ahí. Se hizo tarde y terminamos encontrando un señor que nos cobró para poder llegar a Laguna Paiva que estaba a 28k. Llegamos y nuevamente tuvimos un episodio de racismo en un alojamiento. Tras horas de caminata y andar, sólo buscábamos un lugar para dormir y nos encontramos con que no querían que «mujeres indias» estén en un alojamiento donde sólo se recibían turistas. Nos hicieron esperar mientras decidían si nos alojaban o no, hasta que finalmente nos niegan el alojamiento y terminamos quedándonos en un lugar abandonado en una terminal vieja.