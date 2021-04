Atlas Global de Justicia Medioambiental

Por el predominio cultural y político de los economistas sobre los ecólogos, sobre las feministas, etc. Ya que sabemos que el PIB suma todo lo que pasa por el mercado, pero no descuenta los daños ambientales: la pérdida de especies, ni el cambio climático futuro. Tienen la excusa que no sabemos medir esos daños en dinero, pero no pueden negar que sean importantes. El PIB por otro lado no suma el trabajo doméstico no remunerado, cuidar a los niños y a los mayores. Se ha visto claro durante la pandemia la importancia de ese trabajo no remunerado. Yo creo que la contabilidad del PIB va junto con la importancia que se le da a las Deudas Económicas, para disciplinar a la gente. En mi opinión, hay que abolir el PIB y en cambio hay que usar indicadores físicos (por ejemplo, uso de energía y materiales: bajarlo, aunque baje el PIB), e indicadores sociales (años de vida, índices de convivialidad, de felicidad). Es decir, no hay que sustituir el PIB por otro único indicador, sino que hay que abolir la contabilidad del PIB y sustituirla por unos cuantos indicadores físicos y sociales.