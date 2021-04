Ecuador: La culpa es de los indios

Obviamente la culpa ontológica de ser “indios” no les da derecho a ser diversos, a tener posiciones diferentes al interior de sus comunidades, a poder elegir por unos u otros, o por ninguno cuando su candidato ya no está en el balotaje, o, a no elegir a su candidato si así lo creen. Por culpables y pecadores no tiene derecho a pensar solos, a acertar, a equivocarse, a disentir, a discrepar internamente, a cambiar de opinión, a resentirse con quienes consideren que les maltrataron, a tener sus propios proyectos, a tener sus propias concepciones políticas, a pelearse, a tener opciones distintas, a ser heterogéneos, etc., No, no tienen derecho porque son “indios”, porque ese es un privilegio de los blancos y de los mestizos. Ellos, los culpables, tienen que ser un abstracto folclorizado, deshistorizado y despolitizado que no haga daño a los rituales de la “sociedad civilizada”.