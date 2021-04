Argentina: Ataque neonazi a familiares de pres@s

Camila es parte del acampe. Su compañero está privado de libertad y sintetizó los motivos de esta protesta llevada adelante por familiares, cuyo pliego de exigencia puede leerse completo en el petitorio entregado a la Corte: “pedimos básicamente que se respeten los pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que habla de la conmutación de penas por el tiempo sufrido en prisión. También planteamos la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Ejecución de la Pena (N° 24660), que implica que se agregan un montón de trabas para acceder a la libertad anticipada (transitoria, condicional, asistida). Te quitan todos los derechos que están en el código penal. Entonces es una ley inconstitucional. Pedimos que se acaben las muertes en prisión, la tortura, el hacinamiento, la falta de atención médica, mujeres y madres con hijos. Hay chicos que están presos. Que las personas enfermas tengan atención médica, que exista una alternativa a la prisión, como que den pulseras y libertad en tiempo y forma. Muchos incluso ya están pasados de sus beneficios y queda como arbitrariedad del juez si puede salir o no, y no tanto si uno cumple todo lo que ellos piden. Porque te piden tener un puntaje, una conducta. Y hay muchos que cumplen con todos los requisitos y aun así no les dan la libertad”. Camila además contó que hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta del máximo organismo del poder judicial en Argentina.