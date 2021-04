Argentina: Para quienes preguntan y no saben que pasa en Andalgalá

En el año 2009, en la navidad, varios pobladores de Andalgalá al conocer que Agua Rica quería subir unas máquinas y quería empezar las acciones en el cerro, se reunieron bajo la sombra de un algarrobo, para imposibilitar que subieran las máquinas por ese camino, creo que luego se mudaron a otro camino. El 15 de febrero de 2010, fueron terriblemente reprimidos, de un modo nunca visto en Argentina, con una ferocidad cargada de odio, de crueldad; no era una represión formal, era algo más, era una acción de opresión, un salvajismo sin igual. Parecían demonios los policías, enajenados. Algo terrible. Por suerte había viajado el abogado Javier Garín en ese momento a conocerlos y los ayudó a presentar un amparo: Agua Rica no tiene licencia social, Agua Rica no ha presentado el Informe de Impacto ambiental, etc.