Argentina_Madres de Plaza de Mayo: A 44 años de la primera ronda

Una de ellas fue Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, de quien se acaba de cumplir un año de su desaparición forzada seguida de muerte. “Su semilla germinó en mi Facu, que las amaba. Gracias por mostrarme, por enseñarme. Me voy a hermanar con cada lucha porque entendí de ellas, que las luchas son colectivas y no se abandonan”, aseguró.

Por su parte, Elsa Pavón, -referente de la agrupación, madre de Mónica, desaparecida en Montevideo en el marco del Plan Cóndor, y abuela de Paula, la primera nieta recuperada- afirmó: “Nunca pensé que iba a estar 44 años después preguntando dónde están los desaparecidos, qué pasó con ellos, y buscando memoria, verdad y justicia. No me resigno a la desaparición de mi hija, no me resigno a la pérdida de una generación de gente hermosa y solidaria, que expuso todo por querer modificar leyes y conductas. Si ellos estuviesen, a lo mejor, las cosas en nuestro país hubiesen sido de otra manera”.

“Estamos emocionadas pensando que hoy hace 44 años que las Madres salimos a la Plaza en un gesto de resistencia increíble, contra la ferocidad de unas Fuerzas Armadas asesinas, genocidas, inmorales, que no ganaron nada, no tienen gloria. Estamos orgullosas. Abrazo a todas las Madres. La pandemia nos desparramó pero no nos hizo perder el respeto que tenemos por cada una -agregó Nora Cortiñas, emblemática figura de la agrupación-. Cada uno de nuestros hijos dejó una estela que no va poder borrar nadie. Los militares, cuando pergeñaron hacer este desastre, esta represión a un pueblo que luchaba por evitar que llegáramos al neoliberalismo, al colonialismo, pensaron que nos íbamos a quedar en nuestras casas rezando. Y no fue así, fuimos la primera línea de resistencia. Creían que hacían la gran gesta, con las torturas que infringieron, los bebés que se apropiaron, pero con la resistencia que hicimos en la calle, en la Plaza de Mayo, los fuimos desgastando, porque ellos terminaron con una imagen de rebaja y perdiendo todo mérito”.