Colombia: Asesinada Sandra Liliana Peña, autoridad indígena Nasa

enviado por http://mujeresylasextaorg.com

6 mayo, 2021

Asesinada en su casa la gobernadora del resguardo indígena de la Laguna Siberia en Sath Tama Kiwe (municipio de Caldono). Así como asesinaron a Cristina Bautista para silenciar una mujer indígena y a su pueblo, así mismo en esta tiranía de asesinos motivados por una codicia patriarcal repugnante, insaciable y cobarde asesinan a Sandra Liliana Peña. La lloramos con rabia, con desesperación y por eso nos convocamos a asumir que hemos sido sometidos y sometidas a una tiranía sin límites. O nos levantamos con la tierra para liberarnos con ella de este régimen de matones por ganancias, o respaldados por la impunidad y escondidos bajo la protección de quienes matan roban y no dan la cara, nos silencian y nos exterminan. Matar a otra autoridad mujer indígena es un asco. Quienes lo hicieron no son personas son una vergüenza para la humanidad y la vida. Quienes lo ordenaron no son comandantes ni luchadores, son lo más despreciable y perverso que puede existir.