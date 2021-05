Argentina_Golpe del Estado. O sea: el Estado que se golpea a sí mismo

Parte de mi lejana niñez, la pasé rodeado de tías de dudosa salud mental. Con resultados a la vista. Nunca olvidé que en una ocasión le pregunté a una de ellas: “¿Por qué los duraznos al natural vienen en lata?”. Me contestó con reacción inmediata. “Cállate y seguí comiendo”. Me desalentó su respuesta. Pero no demasiado. Lo traigo porque fue el principio de una de mis pocas capacidades. El oído clínico que permite encontrar en el lenguaje del sentido común las contradicciones que abren brechas que permiten, lucha mediante, quebrarlo. Si le damos crédito al autor de El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y en su envés, lo que es visible a los ojos no es lo esencial. O sea: lo visible, lo audible, es siempre encubridor. Mistificador. De lo fundante que, si bien no es el mismo para todos, siempre está. Esperando su explosión, como volcán que escupe la lava de las verdades que la cultura represora no quiero conocer. La verdad nos hará libres, pero tenemos que tolerar la furia del volcán. En el devenir de los tiempos, esos volcanes han hecho erupción en lo que denominamos “analizadores históricos”.